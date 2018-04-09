سوني تطرح “Xperia XZ2” الجديد

طرحت شركة سوني مؤخرا هاتف “Xperia XZ2” بمواصفات تجعله واحدا من أفضل هواتفها.

ويتوقع لهذا الهاتف أن يلقى رواجا واسعا لخصائصه الفنية والتقنية، ومن أهمها:

– معالج ثماني النوى “Qualcomm Snapdragon 845”.

– هيكل مقاوم للماء والغبار.

– معالج رسوميات Adreno 630.

– ذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC).

– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

– شاشة عالية الأداء بمقاس 5.7 بوصة ودقة عرض (2160х1080) وأبعاد “18:9” محمية بزجاج “Corning Gorilla Glass 5”.

– كاميرا أساسية بدقة 19 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيدوهات بدقة 4K.

– كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل وفتحة عدسة “f/2.2”.

– منفذين لبطاقات الاتصال (nanoSIM (4FF يمكن استعمال أحدهما لبطاقة الذاكرة الخارجية، ومنفذ USB Type-C.

– بطارية بسعة 3180 ميللي أمبير بتقنية الشحن السريع “Quick Charge 3.0” وخاصية الشحن اللاسلكي.

– الأبعاد: “153х72х11.1” ملم.

– الوزن 198 غراما.

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