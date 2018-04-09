ترامب يتعهد باتخاذ قرار بشأن هجوم دوما في موعد أقصاه 48 ساعة

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم “دوما” الكيميائي في غضون 24 إلى 48 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترامب بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وقال ترامب “سأتخذ قرارًا بشأن الرد الأمريكي في غضون 24 إلى 28 ساعة”.

أضاف “إذا كانت روسيا، أو سوريا، أو إيران، أو جميعهم معًا، سنجد حلًا لذلك”.

وأوضح ترامب أنه يبحث الأمر عن كثب بجدية وقوة مع الجيش.

وتابع ” نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لما حدث، ولا يمكننا السماح بذلك أن يحدث”.

وأدان ترامب، الهجوم على مدينة دوما السورية واصفًا إياه بالـ”هجوم الشنيع”.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

وقصفت الولايات المتحدة، في 7 أبريل/نيسان 2017، قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص (وسط سوريا)، باستخدام 59 صاروخ من طراز “توما هوك”، رداً على هجوم كيماوي نفذه نظام الأسد قبلها بثلاثة في بلدة خان شيخون متسبباً في مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.