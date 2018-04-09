شاهد بالصور | التماثيل المخيفة في الفن المعماري القوطي

تميزت العمارة للحقبة القوطية التي سادت أوروبا خلال فترة طويلة من القرون الوسطى، بعظمتها وفخامتها إلى جانب حيواناتها المخيفة.

يوضح موقع “ماي مودرن ميت” المختص بالصور ان العمارة القوطية تميزت بكونها فخمة وتدل على عظمتها، لكن أهم ما كان يميزها الرهبة والرعب، وذلك نتيجة لتماثيل الحيوانات المخيفة التي توضع على هذه المباني.

ومن أهم الحيوانات التي اهتم القوطيون بتصويره على معمارهم يدعى “جرجول”، وهو حيوان اسطوري انتشر على الجدران وأسقف المباني التي بنيت خلال الفترة قوطية، وكان له هدفان أولهما إظهار الرعب للمهاجمين على المباني وعظمة القوطيين، والثاني هو السماح بتدفق المياه من داخل المباني من خلال الفتحة في جسم هذه المنحوتات الواصلة إلى الفم في خارج الشوارع.

والقوط هم شعب من شرق ألمانيا كان يطلق عليهم اسم “الجيرمان الشرقيين”، حكموا معظم القارة الاوروبية وبنوا امبراطورية كبيرة بعد نجاحهم في اسقاط امبارطورية الرومان الشرقية، وحكموا مناطق واسعة من نهر الدانوب إلى دون ومن البحر الأسود إلى بحر البلطيق.

غير أن الجرجول ليس الحيوان الوحيد الذي اهتم القوطيون بتصويره على مبانيهم، ولكن أيضا حيوانات أخرى خرافية أو حيوانات برية مخيفة.

أشهر هذه المنحوتات لا تزال قائمة في القصور الباريسية وكذلك الكنائس، مثل كنيسة نوتر دام دي باري.