«HP» تُعلن عن أول جهاز لوحي قابل للفصل بنظام كروم

أعلنت شركة اتش بي الأمريكية عن الجهاز اللوحي الجديد Chromebook x2، والذي يُعتبر أول جهاز من الشركة يعمل بنظام تشغيل كروم يُمكن فصله وتركيبه، بالرغم من أن الأمر ليس واضحا تماما من المسمى الذي يحمل x2.

ويأتي هذا الجهاز مع شاشة بقياس 12.3 بوصة بأبعاد 2400×1600 ودقة 2K مع قلم ستايلوس، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح ليستطيع المستخدم تحويل الجهاز على شكل تابلت أو لابتوب وهذا السبب خلف تسميته قابل للفصل أو “detachable”.

وضم الجهاز معالج انتل Core m3، بجانب ذاكرة رام بحجم 4 جيجابايت مع خيار لدعم الذاكرة حتى 8 جيجابايت، كما يحتوي على مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت ويُمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

وإلى جانب المواصفات السابقة، فإن الجهاز يحتوي على مدخلين USB ومخرج للصوت، بجانب مدخل للسماعات. بالإضافة إلى وجود كاميرتين – خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وتتواجد في مقدمة الجهاز بشكل شبيه لكاميرات اللابتوب.

أما بخصوص البطارية فهو يأتي مع بطاريتن، احداهما موجودة في الجهاز نفسه، والأخرى موجود بالجزء السفلي للجهاز مع لوحة المفاتيح، وبإمكانهما العمل حتى 48 ساعة.

يُقدم الجهاز خيارات عديدة من احتوائه على نظام كروم وإمكانية استعمال جميع تطبيقات آندرويد عليه، بالإضافة لدعمه قلم ستايلوس بشكل شبيه لأجهزة سامسونج وآبل اللوحية. والأهم من ذلك أنه يأتي بسعر 599$، وهو سعر مناسب جدا لجهاز يعمل بنظام كروم.

يُذكر أن هذا الجهاز هو ثاني جهاز لوحي يعمل بنظام كروم بعد جهاز آيسر Chromebook Tab 10، لكن جهاز اتش بي هو الأول من نوعه القابل للفصل.