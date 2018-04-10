الوحدة يبدأ تجديد عقود لاعبيه الأسبوع المقبل

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم، بدء فتح ملف التجديد للاعبين المنتهية عقودهم، اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تحسم الإجراءات المتعلقة باللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر خلال أسبوعين فقط، بحسب أحمد الرميثي رئيس الشركة الذي أعلن عن توجه النادي لتجديد عقد نجمه وقائده إسماعيل مطر لموسم أو اثنين، وأن جميع اللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر محل تقدير من النادي، وهم بجانب «سمعة»، الأرجنتيني تيجالي الذي أصبح في حكم المؤكد تجديد تعاقده، ومحمد برغش ومحمد الشحي وجوجاك وشانج ريم.

وأكد عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة أن إصابة محمد عبد الباسط عبارة عن «كدمة» في أسفل الظهر، وليست مقلقة واللاعب جاهز لمباراة الجزيرة غداً، ويدخلها «العنابي» بصفوف مكتملة بعد استعادته للرباعي مراد باتنا وأحمد راشد ومحمد برغش وسالم سلطان الذين غابوا عن لقاء الشارقة بـ «الجولة 20» للدوري.

وقال: مباراة الجزيرة هي الأهم ولها طابعها الخاص، وفي بطولة غالية على قلوب الجميع، الوحدة في قمة الجاهزية، وصفوفنا مكتملة تماماً ولا يوجد أي نقص، ونعتبرها نهائيا مبكراً، خاصة أنها تجمع آخر بطلين، ونسعى لتجاوز الجزيرة والاستمرار في القتال حتى النهاية للاحتفاظ باللقب.

وأضاف: الفريق يدخل المباراة في حالة بدنية وفنية عالية، خاصة بعد أن أنهى بنجاح مأزق لقاء الشارقة الذي عاني فيه من النقص، بجانب ظروف المباراة نفسها التي تمثل في إصابة عبد الباسط، وطرد محمد الظاهري في الدقائق الأخيرة، والإرهاق من ضغط المباريات، ولكن الفريق تماسك ونجح في حصد فوز مستحق على منافس قوي تميز على ملعبه في الفترة الماضية، وحافظ على آمال الفريق في المنافسة حتى النهاية.

وأضاف: مواجهة الغد مختلفة عن لقاءات الفريقين هذا الموسم، والحظوظ فيها متساوية، نحترم الجزيرة فهو كبير ومدجج وقوي، والوحدة أيضاً يضم نخبة من اللاعبين ولديه رغبة وإصرار لإنهاء المواجهة لمصلحته، والتأهل إلى نصف النهائي، وبمساندة جمهوره والأداء القوي قادرون على بلوغ هذا الهدف.