إلغاء شرط حد الراتب لتسجيل قوارب النزهة للمواطنين

وأفادت الهيئة أنه تم تعديل شروط ترخيص قوارب النزهة للمواطنين على ألا تتضمن شرط شهادة الراتب والذي كان محدداً سابقاً ب 20 ألف درهم، وتتلخص الشروط في: ألا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة ، وتقديم شهادة حسن السير والسلوك، على القارب، إضافة إلى تقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية، وشهادة تفيد بعدم حصول مقدم الطلب على رخصة قارب صيد صادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستثنى من ذلك ملاك اليخوت، ونسخة أصلية من وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً.

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