محاكمة موظف بتلقي نصف مليون درهم رشوة لتمرير شحنة لحوم ملوثة‎

تباشر محكمة جنايات الشارقة محاكمة موظف في بلدية الشارقة (عربي)، متهم بتلقي رشوة نصف مليون درهم من آسيويين، لتمرير شحنة لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا.

وواجهت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمود أبكر، الموظف بما نسب إليه من تهم، بأنه قبل لنفسه مبلغ 504 آلاف درهم من المتهمين الثاني والثالث، مقابل ختم وتوقيع على خانة مفتش لمعاملة متعلقة بشحنة لحم جاموس لصالح إحدى الشركات، على الرغم من عدم استيفائها الشروط، وتهمة تزوير محرر رسمي، بأن مهر معاملتين بختم البلدية «خاتم الإفراج»، ونسب التوقيع لموظف واستعمل تلك المحررات بغير وجه حق.

كما وجهت إليه المحكمة تهمة تعريض حياة الناس للخطر، بأن سمح بالإفراج عن شحنة لحوم مصابة ببكتيريا السالمونيلا، وتهمة الاتفاق والمساعدة، بغرض بيع سلع تالفة، واتفاق على بيع المواد الغذائية التي تضر بصحة الإنسان، كما وجهت المحكمة إلى المتهم الثاني (آسيوي – 65 عاماً) حضر على كرسي متحرك، تهمة عرض رشوة على موظف عمومي، للإفراج عن شحنة اللحوم المصابة ببكتيريا السالمونيلا، وتعريض حياة الناس للخطر بتداول لحوم مصابة. فيما أنكر الموظف جميع التهم الموجهة إليه، كما أنكر المتهم الثاني أيضاً جميع التهم، بينما واجهت الهيئة القضائية المتهم الثالث ابن المتهم الثاني بالتهم ذاتها، التي وجهت لأبيه، فأنكرها جميعاً.

وطلب محامي المتهمين تأجيل القضية، للاستماع إلى شهادات عدد من مسؤولي البلدية والشرطة، الذين أشرفوا على التحقيق.