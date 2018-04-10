كابيلو يبدي رأيه بشأن خليفة كريستيانو رونالدو

كشف المدرب الإيطالي المعتزل مؤخراً فابيو كابيلو عن رأيه بشأن اللاعب الذي سيقوم بخلافة النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو في العالم، مؤكداً في نفس الوقت أن سيطرة الثنائي “البرتغالي” ونجم برشلونة ليونيل ميسي سيستمر لعامين على الأقل، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

فابيو كابيلو قال في حوار مع شبكة “راي سبورت” الإيطالية التلفزيونية “كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيواصلان السيطرة لعامين قادمين على الأقل، بعدها سيأتي دور كيليان مبابي، اللاعب لديه مستقبل عظيم وأعتبره كريس الجديد”.

المدرب الإيطالي تحدث عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي “نيمار يحتاج للتحسن، لكنه سينافس على الكرة الذهبية في المستقبل”.

ويعتبر كيليان مبابي من أفضل المواهب الصاعادة في القارة الأوروبية وأجبر عدة أندية أوروبية للعمل من أجل ضمه، إلا أن باريس سان جيرمان استعاره من موناكو الصيف الماضي مع إجبارية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

يذكر أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سيطرا على الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث تقاسما الكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة.