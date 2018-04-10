“دستورية الوطني” تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الإثنين 9 أبريل2018م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة”، بحضور ممثلي الجهات المحلية التي تمنح تراخيص المحاماة وسلطات المناطق الحرة على مستوى الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، وخلفان بن يوخه ، وأحمد الحمودي .

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة في تصريح له بأن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة المحاور المعتمدة لموضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على مقترحات ممثلي الجهات المعنية بالموضوع وهي: دوائر الشؤون القانونية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة ، وممثلي المناطق الحرة في امارات الدولة ، والجهات المتعلقة بقيد ومتابعة شؤون المحامين، والجهات الخاصة بإصدار التراخيص، وتم استعراض أبرز التحديات التي تواجههم في مهنة المحاماة .

وقال النعيمي بأن اللجنة وجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

من جهتهم رد الحضور على استفسارات اللجنة مبينين اهم الثغرات في المشروع والممارسات التي شكلت تحديات في سير أعمال مهنة المحاماة ، مقترحين الحل لهذه الإشكاليات لصياغتها كتوصيات في اطار تطوير مهنة المحاماة .

وأفاد سعادة النعيمي بأنه تم التطرق خلال الاجتماع مع المعنيين الى مراقبة آلية عمل مكاتب المحاماة، من خلال الالتزام بالشروط والتشريعات المحلية، كما تناول الاجتماع الخطط والبرامج فيما يتعلق بتأهيل وتدريب المحامين، وتم الاطلاع على عدد المكاتب الموجودة في الدولة وعدد المحامين المقيدين والمشتغلين في مهنة المحاماة وفقا لتقرير وزارة العدل .

حيث اشارت الدراسة التحليلية المعدة من قبل الأمانة العامة إلى أن عدد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لعام 2016 يبلغ عددها 1096وذلك وفقاً للموقع الرسمي لوزارة العدل.

وذكر سعادته بأنه حسب الدراسة التحليلية للموضوع أن العدد الإجمالي للمحامين المشتغلين قد بلغ (988) محاميا تبلغ نسبة المواطنين فيهم 98% في سنة 2017 ، وبالنظر إلى نسبة المشتغلين إلى غير المشتغلين نجد أن عدد غير المشتغلين قد بلغ (1325) مما يعني أن نسبة غير المشتغلين تقارب الـ 57% من العدد الإجمالي وأن المشتغلين يشكلون نسبة 43% .

كما تم التطرق الى ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي يحضرها المحامون المواطنين وهو شرط لتجديد قيدهم في سجلات المحامين، بالإضافة الى بحث موضوع الإصدارات والبحوث والنشرات الدورية لنقل المعرفة إلى الأساتذة والمحامين .

وأشار النعيمي إلى أن اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع الرسوم التي يتحملها المحامي المواطن سواء في وزارة العدل أو رسوم ترخيص مكاتب المحاماة وهي تمثل تحديا لممارسة المواطنين لهذه المهنة .

وأفاد سعادة الشيخ محمد النعيمي أن وزارة العدل تشرف على عمل المحاكم الاتحادية والتفتيش القضائي والمحامين وأعوان القضاة وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحيات واختصاصات الوزارات بالدولة، مشيرا أن المحاماة مهنة حرة ينظمها القانون وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.

يذكر أن اللجنة قد قامت سابقاً بزيارة ميدانية الى معهد التدريب القضائي وذلك للوقوف على آلية اعداد وتأهيل المحامين ، وتم دعوة جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.

ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.