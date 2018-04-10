فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية

أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة السادسة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان الفضيل تحت شعار “قدرات لا حدود لها”، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين.

كما أعلنت اللجنة المنظمة إلى رفع عدد رياضات الدورة إلى 10 ألعاب رياضية بعد إضافة لعبتان جديدتان إلى منافسات الدورة وهما كرة السلة الثلاثية 3 × 3 و الجوجيتسو، حيث تقام الأولى يوم 21 مايو الموافق 6 رمضان، والثانية يوم 1 يونيو الموافق 17 رمضان، كما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إضافة فعاليات رياضية إلى النسخة السادسة التي ستكون أكثر تميزًا واستقطابا للمشاركين.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في بطولات المبارزة، والبادل تنس، وكرة السلة للكراسي المتحركة، وتحدي ناس الليلي، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة السلة الثلاثية، والجوجيتسو، التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae حيث يتاح التسجيل للمشاركة في المسابقات لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة ضمن فئات الفردي والفرق للرجال والنساء.

الجوجيتسو

تقام منافسات بطولة الجوجيتسو يوم الجمعة 1 يونيو المقبل وذلك ضمن خمس فئات للتنافس وهي فئة الأساتذة فوق 30 سنة وفئة الكبار تحت 30 سنة لأصحاب الحزام الأسود والبني والأزرق والبنفسجي لأوزان 62، 77، 94 ، و 110 كيلوغرام، وفئة الأساتذة فوق 30 سنة، وفئة السيدات لصاحبات الحزام الأسود والبني والأزرق والبنفسجي للأوزان 55، 62، 70، 90 كيلوغرام، وفئة الناشئين لأصحاب الحزام الأبيض والأزرق للأوزان 50، 60، 73، 81، 94 كيلوغرام، فئة الناشئات لصاحبات الحزام الأبيض والأزرق للأوزان 44، 52، 63، 70، 94 كيلوغرام، وتنظم المسابقات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وسيتم إجراء قرعة المنافسات في ذات يوم البطولة بحضور رئيس لجنة الحكام واللجنة المنظمة، وتقام منافسات البطولة في الصالة الرياضية لمجمع ند الشبا الرياضي.

ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 6 مايو المقبل، ويمكن التسجيل بشكل فردي او عن طريق الأندية والأكاديميات من خلال الموقع الالكتروني للدورة ويمكن الاستفسار عن شروط التسجيل من خلال مراسلة اللجنة الفنية عبر البريد الالكتروني nasjiujitsu@dubaisc.ae أو الاتصال على الهاتف رقم 0545838941.

المبارزة

تقام منافسات بطولة المبارزة خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو المقبل وتتضمن مسابقات سلاح سيف المبارزة “الآيبيه” لفئة الدولي رجال، مسابقة سلاح السيف العربي “السابر” لفئة الدولي سيدات، مسابقة سلاح سيف المبارزة ” الآيبيه” لفئة الدولي سيدات، مسابقة سلاح سيف الشيش “الفلوريه” لفئة الرجال محلي من المواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة فقط، مسابقة سلاح سيف الشيش “الفلوريه” لفئة السيدات محلي من المواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط، مسابقة سلاح السيف العربي “السابر” لفئة الرجال محلي للمواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة فقط.

وسيتم تطبيق الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للمبارزة في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة، حيث تنظم البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين اللاعبين وطبقًا لجدول محدد، ويظل باب التسجيل في البطولة مفتوحًا حتى يوم 6 مايو المقبل، وللحصول على المعلومات أو الإجابة على الاستفسارات يمكن التواصل على البريد الالكترونيnasfencing@dubaisc.ae، أو الاتصال على الهاتف المتحرك 0565336885.

السلة الثلاثية

تقام منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية 3 × 3 خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو المقبل، ضمن فئات الرجال من مواليد 1999 وما دون، فئة الشباب من مواليد 2000 و 2001، وفئة السيدات مواليد 1999 وما دون، فئة الفتيات مواليد 2000 و 2001، ويستضيف منافسات البطولة مركز تسوق دبي فيستيفال سيتي في الساحة الخارجية أمام النافورة، وسيتم تطبيق قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة، وسيتم توزيع الفرق على مجموعات تلعب في الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المتأهلين إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المهزوم.

ويستمر التسجيل حتى يوم 6 مايو المقبل عبر الموقع الالكتروني الرسمي حيث يسمح بتسجيل عدد 4 لاعبين في كل فريق، ويمكن التواصل مع اللجنة الفنية عبر البريد الالكتروني nas3x3@dubaisc.ae أو الهاتف المتحرك 0545838940.

البادل تنس

تقام منافسات بطولة البادل تنس في بداية شهر مايو على أن تقام منافسات الأدوار النهائية في شهر خلال الفترة من 17 مايو إلى 3 يونيو، ولا يسمح للاعبين المصنفين ضمن أفضل 100 لاعب في سلسلة بطولات البادل تنس دبليو بي تي بالمشاركة في البطولة، ويشترط أن يكون اللاعب المشارك لائقًا طبيًا، وذلك ضمن الفئات المفتوحة للرجال التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين، وفئة المواطنين رجال، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين ولاعب واحد فقط من خارج الدولة وعلى أن يتكون الفريق من 5 لاعبين.

وتقام المنافسات في الفئة المفتوحة للرجال خلال الأدوار التمهيدية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة وسيتأهل أفضل ثمانية للأدوار النهائية التي تقام أيضًا بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتم توزيع المتأهلين على مجموعتين بواقع 4 فرق لكل مجموعة، وفي المرحلة الثانية يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للعب في الدور قبل النهائي، وفي فئة المواطنين رجال يتأهل خلال الأدوار التأهيلية أفضل 8 لاعبين زوجي للأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وفي فئة الفرق يسمح بتسجيل 16 فريق وكل فريق يتكون من 5 لاعبين، وتقام منافساتها بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 27 أبريل ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات من خلال التواصل عبر البريد الالكترونية naspadel@dubaisc.ae أو الاتصال على الهاتف رقم 0565336889.

سلة الكراسي المتحركة

تقام بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة خلال الفترة من 18 مايو حتى 3 يونيو المقبلين، على أن تقام القرعة يوم الثانين 14 مايو المقبل، ويسمح في البطولة بتسجيل 10 فرق من المواطنين والمقيمين ولاعب واحد فقط من خارج الدولية، وسيتم توزيع الفرق على مجموعتين حسب القرعة، ويتكون كل فريق من 8 لاعبين بشرط ألا يقل عمر المشاركين عن 14 سنة ويمكن إشراك 4 من أعضاء الفريق من غير أصحاب الهمم، ويتم إدارة التحكيم في المباريات تحت لائحة الاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة، ويستمر التسجيل في البطولة حتى 6 مايو المقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة التواصل مع اللجنة المنظمة عبر البريد الالكتروني naswhbasket@dubaisc.ae أو الاتصال عبر الهاتف 0545839463.

الجري

تقام بطولة الجري لمسافة 10 كيلومترات و 5 كيلومترات، يوم الأحد 20 مايو المقبل، ويسمح فيها بمشاركة العدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة، وذلك ضمن فئات المحترفين رجال من لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين العاملين في الشرطة والقوات المسلحة والأندية، المحترفين سيدات من لاعبات الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمات العاملات في الشرطة والقوات المسلحة والأندية، الفئة المفتوحة رجال من المواطنين والمقيمين غير المذكورين في الفئة الأولى، والفئة المفتوحة سيدات من المواطنات والمقيمات غير المذكورات في الفئة الثانية، ويقتصر سباق 5 كيلومترات على فئتين هما الهواة رجال والهواة سيدات من المواطنين والمواطنات فقط الغير منتسبين للأندية و الشرطة والقوات المسلحة.

ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 6 مايو المقبل ويمكن للراغبين في المشاركة التواصل مع اللجنة المنظمة عبر البريد الالكتروني nasrunning@dubaisc.ae أو الاتصال على الهاتف 0565336886.

الدراجات الهوائية

يقام سباق الدراجات الهوائية يومي 24 و 25 مايو المقبل على مسافة 75 كيلومترًا لجميع الهواة من المواطنين والمقيمين ولاعبي الأندية المواطنين والمقيمين الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة ضمن الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 6 مايو المقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة التواصل مع اللجنة المنظمة عبر البريد الالكترونيnascycling@dubaisc.ae أو الاتصال على الهاتف 0545839464.