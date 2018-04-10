نقل أبوظبي: بيع وإعادة تعبئة بطاقة “حافلات” الذكية في حافلات النقل بين المدن

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن إطلاق خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقة “حافلات” الذكية في حافلات الخدمات الإقليمية عبر مدن الإمارة، وذلك ضمن سعيها الحثيث لتطوير وتحسين خدمات النقل العام وتسهيل استخدامها واستدامتها.

وفي هذا السياق أكدت الدائرة أن إطلاق خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقة “حافلات” تم تطبيقها على حافلات النقل العام الخارجية بين مدن الإمارة بهدف تمكين الركاب من دفع تعرفة رحلاتهم بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، توفر عليهم الوقت والجهد والمال، حيث يتم احتساب التعرفة بشكل تلقائي بناء على المسافة التي قطعها الراكب في رحلته منذ صعوده إلى الحافلة وحتى نزوله منها. وذلك بفضل توفر الأجهزة في 50 حافلة مما يجعل الأمر أكثر سهولة.

كما أن بطاقة “حافلات” تعمل بتمريرها على أجهزة التحصيل الإلكتروني المثبتة على مداخل الحافلات مباشرة بطريقة سلسة وذكية تمكنها من تحصيل التعرفة في أجزاء من الثانية مما يسهم في تقليل الازدحام عند الصعود والنزول من الحافلة.

والجدير بالذكر أن نظام الدفع الآلي الذي تم اعتماده لدفع تعرفة الحافلات العامة تستند إلى منظومة ذكية تواكب التطور المتسارع للتكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة المستخدمة في قطاع النقل والمواصلات، بما يرتقي بنوعية الخدمة المقدمة للمجتمع، ويرفع مستوى الرضا بين الجمهور، ويلبي متطلباتهم عن خدمات الحافلات العامة، وبذات الوقت فإنه يسهل الإجراءات على مستخدمي الحافلات العامة، ويشكل حافزاً إضافياً يشجعهم على استخدام وسائل النقل العام في التنقلات اليومية.

علماً بأن الدائرة قد قامت مؤخراً بتفعيل نظام الدفع الآلي بمنطقة العين والظفرة والتي من خلالها تم استكمال تطبيق النظام على جميع مناطق الإمارة وتقوم الدائرة حاليا بالعمل على تطوير خدمات إضافية للجمهور تسهل عليهم عملية تعبئة الرصيد واستخدام الخدمة كتطوير نظام التعبئة الالكتروني عبر بطاقات الائتمان ومن خلال تطبيق درب.