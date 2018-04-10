اكتمال أعمال الإنشاء لقبة مبنى آخر مفاعلات مشروع براكة للطاقة النووية السلمية

حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنجازاً هاماً جديداً في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك باستكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الرابعة والأخيرة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، إضافة إلى استكمال أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل وتركيب المعدات الأساسية في المحطة.

وأوضحت المؤسسة أن استكمال القبة يمثل العنصر الإنشائي الأخير في مبنى احتواء المفاعل، الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 70 متراً. وبالنظر إلى تصميمها الذي يشتمل على مزيج من الجدران الخرسانية السميكة والحديد الصلب المعزز، تعتبر مباني احتواء المفاعل من أكثر المباني الإنشائية تطوراً في العالم. ويضم المبنى حاوية المفاعل النووي ومولدات البخار ومكونات رئيسية أخرى.

ويعتبر الانتهاء من أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل، التي تعمل على نقل الحرارة الموجودة داخل حاوية المفاعل إلى المولدات العاملة بالبخار، إلى جانب تركيب معظم المكونات الرئيسية لمبنى احتواء المفاعل، بمثابة الإعلان عن استكمال أعمال البناء الرئيسية في المحطة الرابعة، وخطوة هامة نحو بدء الاختبارات الرئيسية لأنظمة المحطة.

كما يعد استكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء آخر مفاعلات مشروع محطات براكة للطاقة النووية مؤشر على اكتمال غالبية الأعمال الإنشائية الرئيسية في المشروع، وإنجاز كبير في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي من أجل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “تبرز هذه الإنجازات التقدم الملحوظ الذي يتم تحقيقه سواءً على مستوى أعمال الإنشاءات في المحطة الرابعة أو على مستوى الإنجاز الكلي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية”.

وأضاف: “بدأت الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة في عام 2015، واستفادت الفرق المختصة من الدروس والخبرات التي اكتسبتها خلال تطوير المحطات الثلاث السابقة. ومع وصول نسبة إنجاز العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطة الرابعة إلى 67%، ستكون المرحلة القادمة بالنسبة للمحطة هي بدء الانتقال من الأعمال الإنشائية إلى عمليات الاختبار والتشغيل”.

واختتم الحمادي: “تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة من خلال مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي تقوم بتطويره وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة”.

وبالإضافة إلى إنجاز أعمال إنشاء قبة مبنى احتواء المفاعل وتوصيل أنابيب حلقات تبريد المفاعل، تم تركيب جزء كبير من المعدات الرئيسية في المحطة الرابعةبنجاح. وتواصل فرق الأعمال الإنشائية حرصها على تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة في مجال الطاقة النووية خلال أعمال تطوير المحطة الرابعة، تماماً كما هو الحال بالنسبة للمحطات الثلاث الأخرى.

ويعكس استكمال أعمال إنشاء آخر قبة مبنى احتواء المفاعل وإنجاز سلسلة من الأعمال الرئيسية في المحطة الرابعة، التقدم الثابت والمستمر للأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى %87 في حين وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من %92، والثالثة إلى أكثر من %81، بينما اكتملت مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، وتتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية، بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يشار إلى أن محطات مشروع براكة الأربع ستوفر عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستحد من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام.