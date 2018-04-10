بلدية دبي تحذر من منتجات أعشاب ملوثة ببكتيريا السالمونيلا

بدأت بلدية دبي حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات المعنية بتداول المكملات الصحية للتأكد من خلوها من منتجات تحوي على اعشاب ملوثة ببكتيريا السالمونيلا حسب اخر تعميم صدر قبل أيام قليلة من قبل هيئة الدواء والغذاء الامريكية نحو اكتشاف تلوث المكملات الصحية التي تحوي على عشبة معروفة بإسم” الكراتوم” _ الاسم العلمي Mitragyna speciosa ملوثة ببكتيريا السالمونيلا التي تؤدي الى مضاعفات صحية خطيرة مثل التهابات الشرايين وشغاف القلب والمفاصل وغيرها ،صرح بذلك المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة بالبلدية .

وأضاف بان هذه العشبة الاستوائية لها استخدامات طبية خطيرة شبيه بالأدوية العلاجية المستخدمة في تخفيف الالام الشديدة مثل المورفين وغيرها , حيث سيتم اضافتها في قوائم المكونات المحظورة التي تعتمدها البلدية خلال تقييم المكملات الصحية التي تقدم لغرض التسجيل في نظام منتجي لتسجيل المنتجات الاستهلاكية

وأكد مدير إدارة الصحة والسلامة المهندس رضا سلمان على حرص بلدية دبي في المتابعة المستمرة لأحدث النشرات العالمية التخصصية المتعلقة بصحة و سلامة المنتجات الاستهلاكية و التي تصدر من قبل الهيئات و المنظمات الصحية العالمية مثل الغذاء و الدواء الامريكية و الصحة الكندية و الاتحاد الأوربي و غيرها، كما اكد على حرص الإدارة على مخاطبة الهيئات الصحية المعنية في الدولة مثل وزارة الصحة و وقاية المجتمع و البلديات و اتخاذ ما يلزم نحو حظر تداول تلك المنتجات من الأسواق المحلية في الدولة

ومن ناحية أخرى اشارت د. نسيم محمد رفيع رئيس قسم المواد الاستهلاكية في إدارة الصحة و السلامة الى أهمية استخدام التطبيق الذكي “منتجي” المتوفر في جميع المتاجر الالكترونية الذكية , يضم قواعد بيانات للحوالي 200000 منتج استهلاكي و منها المكملات الصحية , حيث اتاحت قواعد البيانات للجمهور لضمان صحة و سلامة الافراد كمستهلكين و يمثل جسر تكاملي للتواصل مع بلدية دبي , للتأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية و تسجيلها من خلال المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق باستخدام كاميرا الهاتف الذكي , وكذلك تمكين الجمهور في تعزيز الرقابة المجتمعية للإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق.