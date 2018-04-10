انطلاق دولية حمدان بن محمد الثامنة لكرة القدم تحت 16 سنة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة عن انطلاق النسخة الثامنة من البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها المجلس في نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس ومدير البطولة بحضور ممثلي الفرق المشاركة ومدراء الأكاديميات والمدراء الفنيين بأكاديميات كرة القدم في أندية دبي إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للبطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن جدول المباريات للفرق الثمانية المشاركة في النسخة الثامنة من البطولة، والتي تم تقسيمها على مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى فرق: آيندهوفن بي اس في الهولندي، فلامنغو البرازيلي، الوصل الإماراتي، والأهلي المصري، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: ريال مدريد، بروسيا دورتموند، النصر الإماراتي، وشباب الأهلي دبي.

وقال علي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة: “تعد البطولة أحد أهم البرامج التي ينظمها المجلس ويسعى من خلال تنظيمها إلى تطوير الناشئين والشباب في أنديتنا وتقديم الدعم الشامل للموهوبين منهم من خلال إكسابهم الخبرة التي تمكنهم من خوض غمار التجربة الاحترافية وتأهيلهم لقيادة الفرق والمنتخبات الوطنية مستقبلًا، واستطاعت البطولة خلال السنوات السابقة أن تحقق أهم أهدافها التي تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس، وقدمت البطولة فائدة فنية كبيرة للفرق الإماراتية التي شاركت فيها، واسهمت في رفع مستوى اللاعبين وتأهيلهم واكسابهم الخبرة المطلوبة من خلال خوض عدد كبير من المباريات، ويظهر أثر بطولة حمدان بن محمد الدولية واضحا في رفد انديتنا بعدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة وينشطون حاليا في بطولة دوري الخليج العربي مع فرقهم ويدافعون عن الوان علمنا مع المنتخبات الوطنية المختلفة”.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: “استطاعت بطولة حمدان بن محمد الدولية على مدار ثمان سنوات منذ إطلاقها عام 2009 أن تستقطب ألمع النجوم من أبرز الفرق الدولية، وذلك بفضل الشهرة الواسعة التي اكتسبتها حيث شاركت فيها فرق كبيرة من مختلف قارات العالم، حيث شارك من القارة الأوروبية فرق فالنسيا وريال مدريد من أسبانيا، وباريس سان جيرمان ولنس الفرنسيين، وبيرمنجهام الإنجليزي، ومن إيطاليا منتخب لاعبي الدوري الإيطالي وتورينو و ايه سي ميلان، ومن ألمانيا شارك فيردر بريمين، وهذا العام بروسيا دورتموند ومن هولندا آيندهوفن بي اس في، ومن قارة أمريكا الجنوبية شارك فريق بوكا جونيورز الارجنتيني، وانترناسيونال البرازيلي، كما يشارك هذا العام فريق فلامنغو البرازيلي، ومن الدول العربية الشقيقة شارك الجهراء الكويتي والنصر السعودي والهلال السعودي ويشارك هذا العام الأهلي المصري”.

ريال مدريد يواجه شباب الأهلي دبي

يلتقي في الساعة الخامسة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد مع فريق شباب الأهلي دبي في نادي ضباط شرطة دبي، تليها في الساعة السابعة والنصف المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريق بروسيا دورتموند مع فريق النصر الإماراتي، فيما يلتقي في الساعة الخامسة إلا ربع مساء غد الخميس فريق فلامنغو مع فريق الأهلي المصري، تليها مباراة بين فريق آيندهوفن بي اس في مع فريق الوصل.

نسخة مختلفة

وشكر أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس ومدير البطولة الرعاة والداعمين لحرصهم على رعاية هذه البطولة الدولية المهمة، كما شكر الفرق الدولية على حضورهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه البطولة.

وقال مدير البطولة: “النسخة الثامنة من البطولة مختلفة عن الأعوام السابقة من حيث نوعية الفرق المشاركة، فلم يحصل أي فريق من المشاركين على لقب هذه البطولة من قبل، وهذا سيعطينا الفرصة لمشاهدة نجوم جدد وتحديًا أكبر بين مختلف الفرق واللاعبين المشاركين لتحقيق لقبهم الأول، كما أن هذه هي النسخة الأولى من البطولة التي تستهدف لاعبي المرحلة العمرية تحت 16 سنة، وتم تغيير الفئة العمرية من 17 إلى 16 لتشمل البطولة اللاعبين الذين لم يلتحقوا بالمنتخب حتى نعمل على تطويرهم وصقل مواهبهم في مرحلة مبكرة من خلال الاحتكاك مع اللاعبين الدوليين وحتى يستطيعوا خوض مباريات دولية قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية، ونتمنى أن تحقق فرقنا ولاعبينا أقصى استفادة من البطولة من خلال مواجهة فرق قوية تملك خبرات أفضل ولاعبين أكثر تميزًا وخبرة”.

وأضاف أحمد سالم: “أعطينا المجال للاعبين للتحدث في المؤتمر الصحفي حتى تسنح لهم أكبر فرصة للظهور أمام الإعلام في هذا السن المبكر ليعتادوا على الحديث مع الإعلام وكي نسكر الحاجز الذي بينهم وبين الإعلام، وهذا أحد الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال البرامج التي ننظمها على مدار العام، وتشمل أجندتنا السنوية العديد من الفعاليات التي تستهدف مختلف المراحل العمرية بداية من عمر 6 سنوات حتى 17 عام مثل برنامج غرس ومهرجان البراعم”.

الملتقى الدولي السابع

وستتضمن فعاليات البطولة تنظيم الملتقى الدولي السابع لأكاديميات كرة القدم الذي يجمع نخبة من المدربين والفنيين العالميين الذين سيقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم، وسيقام الملتقى في الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي، وكانت منافسات البطولة قد انطلقت مساء أمس الثلاثاء حيث دشنت فرق المجموعة الأولى مباريات البطولة، والتقى فريق آيندهوفن بي اس في مع فريق الأهلي المصري، كما التقي فريق فلامنغو مع فريق الوصل، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي حيث تلعب بنظام خروج المغلوب ليصل الفائزان إلى المباراة النهائية ويلعب الخاسران في نصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

نجوم الفرق

وكشف أبرز اللاعبين من نجوم الفرق المشاركة خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادات فرقهم الكاملة للمشاركة في البطولة حيث عبر اللاعب ديفيد كوينكا قائد فريق ريال مدريد تحت 16 سنة عن شكره لمجلس دبي الرياضي على الدعوة للمشاركة في البطولة وقال: “جئنا هنا لنشارك في بطولة قوية ونقدم مباريات تليق بمستوى نادي ريال مدريد باعتباره أفضل نادي في العالم ولذلك هدفنا دائما هو الحصول على اللقب وسنكون سعداء بالمشاركة في هذه البطولة الجيدة التي تمثل مجال احتكاك نادر ويحقق لنا خبرة فريدة”.

فيما قال غابريل نوغا من فريق فلامنغو البرازيلي: “نسعى دائماً لنكون الأفضل وهدفنا هو العودة للوطن بكأس البطولة”.

وقال ايمانويل ماتوتا من فريق آيندهوفن بي اس في الهولندي: “نعلم ان هناك فرق كبيرة مشاركة في البطولة مثل ريال مدريد ودورتموند وفلامنغو ولكن نحن أيضًا من الفرق القوية وسنقدم مستوى عال في مواجهة هذه الفرق وسننافس على اللقب”.

ومن جانبه قال مايك أماديك من فريق بروسيا دورتموند: “نتمنى الفوز بالبطولة هذه المرة حيث خسرنا اللقب من قبل في المباراة النهائية لكن هذه المرة سنعمل جاهدين على عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخر وسنحصل على اللقب”.

وقال جلال أحمد فارس من فريق الأهلي المصري: “هدفنا من المشاركة في البطولة هو تحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة وسننافس بقوة حيث ان النادي الأهلي فريق عالمي حققنا الدوري 6 مرات في مصر وهذا العام متصدرين الدوري حتى الآن وسنحصل عليه أيضًا هذا العام، وفي هذه البطولة سنجعل الجميع يستمتع بأدائنا، وسنلعب بكل قوتنا للحصول على لقب هذه البطولة”.

ومن جهة أخرى قال بدر نصر خميس لاعب نادي الوصل وابن نجم منتخبنا الوطني السابق ونادي الوصل نصر خميس: “نشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه البطولة العالمية وسنعمل على تحقيق أقصى استفادة من خلال مشاركتنا في هذه البطولة، ونحن جاهزين بدنيًا وذهنيًا وسننافس على اللقب”.

وقال خليفة يوسف عتيق لاعب نادي شباب الأهلي دبي وابن نجم منتخبنا الوطني وهداف النادي الأهلي السابق اللاعب يوسف عتيق: “نحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة العالمية التي يشارك فيها فرق كبيرة من مختلف دول العالم، وفريقنا استعد بشكل جيد للمشاركة في هذه البطولة لتحقيق نصر جديد لهذا النادي الجديد”.

كما قال محمد عبدالرحمن إبراهيم لاعب نادي النصر وابن نجم منتخبنا الوطني وقائد فريق الشعب سابقًا عبدالرحمن إبراهيم: “تدربنا جيدًا واستعددنا بشكل كاف للمشاركة في هذه البطولة العالمية لمواجهة الفرق الكبيرة، وسنشرك نادينا وكل أندية الإمارات باللعب الجيد والأداء الممتاز خلال المباريات”.

وتقدمت اللجنة المنظمة بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين للبطولة وفي مقدمتهم شرطة دبي، طيران الإمارات، سيارات أودي النابودة، قناة دبي الرياضية، ولجنة دوري المحترفين، والرعاة الداعمين وهم: هيئة دبي للثقافة، بوكاري سويت، فيرتيكس، وأكوافينا، والرعاة الرئيسيين وهم: روماريو للتجهيزات الرياضية، زيوت اينوك بروتيك وهافولين و نادي ستارز.