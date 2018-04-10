الإمارات تلاقي البحرين ضمن بطولة غرب آسيا للفتيات تحت 15 سنة غداً

يستعد منتخبنا الوطني للناشئات لخوض مباراته الثانية لحساب المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للفتيات تحت 15 سنة، أمام منتخب البحرين، والتي ستقام مساء غدٍ الأربعاء، الساعة السابعة والثلث مساءً، في حين يتقابل منتخبا لبنان وسوريا في اليوم نفسه، ضمن مباريات المجموعة الثانية، الساعة الرابعة والثلث عصراً.

بحماس ومعنويات عالية، يتجهز منتخبنا الوطني لخوض مباراة الجولة الثانية والأخيرة لحساب المجموعة الأولى، أمام الأحمر البحريني، ويسعى لخطف نقاط المباراة الثلاث، وحجز مركز الوصافة ومن ثم التأهل للدور الثاني للبطولة، ومواجهة متصدر المجموعة الثانية، طبقاً لنظام البطولة، والتي تنص على مواجهة الفريق المتصدر للمجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يلعب متصدر المجموعة الثانية مع وصيف الأولى، بالتالي ففوز أبيض الفتيات يضمن له المركز الثاني في مجموعته، ومواجهة الأردن متصدر المجموعة الثانية بلا منازع، يوم الجمعة القادمة.

وتعد مباراة الغد، فرصة سانحة أمام لاعبات الأبيض لإثبات تواجدهن في البطولة الرسمية الأولى لهن، بعد سوء التوفيق الذي لازم لاعبات منتخبنا الوطني في مباراة أمس أمام منتخب فلسطين، على الرغم من الأداء الفني الجيد الذي قدموهن خلال اللقاء، مما جعلهن يستحققن الإشادة من حورية الطاهري مدرب المنتخب الوطني بعد نهاية المباراة، والتي أعربت عن سعادتها بإداء المنتخب في أول مباراة رسمية له، وشدت من أزرهن من أجل الإستمرار في تقديم مستوى فني جيد خلال مباراة الغد، والتي يعول عليها الجهاز الفني للمنتخب الكثير، من أجل ترك بصمة لكرة قدم سيدات الإمارات.