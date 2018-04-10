أول مسجد ذكي في العالم ينطلق من دبي

قامت دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري باطلاق فكرة أول مسجد تفاعلي بالعالم انطلاقاً من دبي والذي سيكتمل بناؤه في بداية 2020، جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض دبي الدولي للانجازات حيث يتم عرض المسجد وتفاصيله من خلال منصة الدائرة.

يقول المهندس محمد المنصوري مدير ادارة الهندسة ورعاية المساجدة بدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري: فكرة المسجد الذكي المثالي جاءت من منطلق استراتيجية حكومة دبي لتحويل الإمارة للأذكى في العالم في شتى المجالات، وجاء هذا المسجد بديلاً للمساجد التقليدية.

ويكمل المنصوري: يأتي المسجد الذكي ضمن مبادرة مساجد خضراء صديقة للبيئة وأصحاب الهمم، حيث نقوم في المسجد الذكي برسم خارطة طريق لذوي الهمم بداية من وصولهم إلى مواقف المسجد مروراً بحركته للوضوء ودخوله الحمامات، والمصاعد إلى أن يدخل لمكان الصلاة دون أن يعتمد على أي شخص ويأتي هذا تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي “رعاه الله” لجعل الإمارات عامة ودبي خاصة المدينة الأذكي في العالم.

ويقول وليد ضراغمه مؤسس وصاحب شركة ويلي تك المسؤولة على المشروع: فكرة المسجد بشكل عام هي أن يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المساجد، خاصة وأن دبي لديها نظام بأن يكون لديها مرجعية عالمية في عالم بناء المساجد الذكية، ونقوم بادخال التكنولوجيا الحديثة مثل العمل على الطاقة الشمسية، والترشيد، إذ تعمل الأضواء والمكيفات في المسجد أتوماتيكياً لتغطي المكان الذي يتواجد فيه المصلين للترشيد من الاستهلاك.

ويضيف: يوجد بالمسجد من الخارج بعض اللوحات والشاشات الذكية للتسويق لبعض المنتجات خاصة، ويكون ريعها للأعمال الخيرية وبناء المساجد، وستعمل أيضاً الشاشات بشكل تلقائي عند اقتراب الشخص منها ليقرأ من خلالها مواقيت الصلاة وأدعية وأحاديث وما شابه ذلك، أما الشاشات الداخلية ستعتمد على كتابات بعض الآيات القرآنية والأحاديث بالخط الاسلامي مثلما الحال في المساجد التقليدية ولكنها ستتغير بشكل يومي.