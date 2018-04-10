«طرق دبي» تنتج فيلماً وثائقياً عن «متحف الاتحاد»

أنتجت هيئة الطرق والمواصلات بدبي فيلماً وثائقياً حول “متحف الاتحاد” تزامنا مع احتفالات الدولة بـ”عام زايد”، ليروي قصة بناء هذا الصرح الكبير الذي أمر بتشييده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون شاهداً على القيمة التاريخية للموقع الذي تم فيه توقيع وإعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية، على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسين، وتحويله إلى مركز إشعاع حضاري يسهم في التعريف بمراحل تأسيس الاتحاد وما واكبها من تحديات وإنجازات، إلى جانب غرس وتأصيل مفهوم وقيمة الاتحاد في نفوس الأجيال القادمة.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن العمل الوثائقي سيتم بثه بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع “يوتيوب” وكذلك حساب الهيئة على الموقع ذاته، علاوة على نشر مقاطع من الفيلم عبر حسابات كل من الهيئة والمكتب الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في حين سيتم توزيع الفيلم على الفضائيات الإماراتية لبثها عبر شاشاتها.

وأعرب سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق ‏والمواصلات بدبي، عن اعتزاز الهيئة بشرف المشاركة في تشييد هذا الصرح الحضاري المتمثل في متحف الاتحاد، وقال إن فكرة الفيلم الوثائقي جاءت لتحفظ في ذاكرة المجتمع تفاصيل هذا المشروع الوطني الكبير والتعريف على نطاق واسع بكل ما يرمز له من أهمية تاريخية كون “دار الاتحاد” هي النقطة التي شهدت اللحظات الأولى للميلاد الرسمي لدولة الإمارات على يد الآباء المؤسسين، موضحاً أن خروج العمل الوثائقي إلى النور يأتي متزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى العطرة للأب المؤسس في “عام زايد” واحتفاءً بالإنجاز التاريخي الكبير الذي قدمه لأبناء شعبه بتأسيس دولة الاتحاد.

القصة كاملة

“إنها قصة المجد والعز والعزيمة لقادة صنعوا التاريخ لوطن شامخ… رفعوا رايته في الأفق خفاقة… إنها قصة وطن جمعته روح الاتحاد” بهذه الكلمات بدأ فيلم “متحف الاتحاد” الذي يحكي على ما يقارب الساعة، التفاصيل الكاملة لبناء “متحف الاتحاد” منذ اليوم الأول لاعتماد التصاميم الخاصة بالمشروع في يناير 2014، وتكليف هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذه على مساحة 26 ألف متر وبتكلفة 600 مليون درهم، مروراً بمراحل التجهيز، واستعراض التحديات التي واجهت أعمال الإنشاءات لإقامة المتحف مع المحافظة على الشكل التاريخي للمنطقة.

ويتتبع الفيلم خطوات التنفيذ المختلفة للمتحف وصولاً إلى يوم افتتاحه تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 45 لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 2016، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث التقطت لأصحاب السمو الشيوخ صورة تذكارية، بجانب سارية العلم في تكرار للمشهد نفسه للصورة، التي التقطت في الثاني من ديسمبر عام 1971، للمغفور لهم بإذن الله تعالى الآباء المؤسسين للاتحاد.

واستعرض العمل الوثائقي الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمشروع المتحف، ومتابعة سموه المستمرة لمراحل تنفيذه، كما أستعرض تفاصيل الجوانب الهندسية للمشروع وأعمال الإنشاءات الخاصة بالمتحف الذي تم بناؤه على مساحة 26 ألف متر مربع، تحت سطح الأرض للمحافظة على الشكل التاريخي للمنطقة، كما أستعرض الفيلم فكرة المشروع التي تمحورت حول الحفاظ على المتحف القديم، وإضافة ثلاث أقسام ملحقة هي المتحف الدائم، وقاعة المحاضرات وغرف الخدمات، بينما خصص القسم الثالث لمواقف السيارات وتم إضافة مبنى الاستقبال المستوحى من قصة الاتحاد.

وسرد الفيلم الوثائقي قصة المتحف وما يحمله من قيمة تاريخية مهمة من خلال لقاءات مع جانب من أعضاء المجلس الاستشاري لمتحف دار الاتحاد، شملت معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الاستشاري لمتحف الاتحاد، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس هيئة دبي الثقافة والفنون، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ، وسعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق ‏والمواصلات بدبي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين الذين أسهموا في الإشراف على عمليات تشييد وإعداد وتشغيل المتحف.

ذاكرة وطن

معالي محمد أحمد المر أكد من خلال الفيلم الرمزية المهمة لموقع المتحف الذي شهد ميلاد اتحاد الدولة والجهد الكبير الذي واكب ارتفاع البناء في مسيرة التنمية المباركة من قبل المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكّام الامارات المؤسسين، حيث يرى معاليه أن هذا المكان يمثل للإماراتيين ذاكرة وطن، لأنه شهد توقيع وثيقة دستور الإمارات التي تعد أهم الوثائق السياسية والدستورية في تاريخ الدولة.

اللبنة الأولى

وخلال حديثه، أشار معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الأهمية الكبيرة التي يعنيها هذا الصرح الذي يمثل رمزاً مهماً لوحدة الإمارات، وأعاد تلك الأهمية إلى أربعة أسباب رئيسية أولها أنه المكان الذي أُنتخب فيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، رئيساً لدولة الإمارات، وانتخاب أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، نائباً لرئيس الدولة.

أما ثاني تلك الأسباب فهو أن هذا المكان شهد توقيع اتفاقية وحدة وإنشاء دولة الإمارات وقيام اتحادها القوي، وثالثها هو رفع علم الدولة للمرة الاولى فيه بحضور المؤسسين، أما السبب الرابع فيرى معالي محمد القرقاوي أنه يعود إلى كون هذا المكان تم فيه وضع اللبنة الأولى لبناء الدولة الفتية والخطوة الأولى على طريق بناء صروح شيدتها سواعد أبناء الوطن المخلصين.

سؤال

واستعرض الفيلم العديد من الجوانب المتعلقة بمتحف الاتحاد لاسيما الدلالات التاريخية للمشروع وما يرمز له من قيمة وطنية كبيرة، عبر لقطات متعددة منها السؤال الذي وجهه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي عبد الرحمن العويس حول شعور سموه وهو يقف في نفس المكان الذي شهد قيام دولة الإمارات بعد 45 عاماً، فكانت إجابة سموه أنه شعور بالسعادة وفخر الإنجاز، والانشغال بالتفكير في الـ45 سنة المقبلة، وما يمكن تحقيقه من تقدم وإنجاز وعطاء لخدمة شعب الإمارات الكريم.

وأشار العويس في معرض حديثه إلى أن دار الاتحاد كانت شاهدة على قيام نموذج فريد للوحدة بين الشعوب التي استطاعت البقاء إلى اليوم بفضل القيادة المتميزة والاستثنائية، ورغبة هذا الشعب في ان يكون نموذج متميز في التقدم والرقي والحضارة، لافتا إلى أهمية المتحف الذي تم تشييده في نفس موقعها كمركز جديد للإشعاع الثقافي والحضاري في الدولة من خلال نشر قيم التعايش والتسامح، وما يحمله من رسائل وقصص ثقافية وحضارية ملهمة.

خريطة المستقبل

وتطرق معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الفيلم الوثائقي إلى القيمة التاريخية الكبيرة لمتحف الاتحاد بما يحمله من تفاصيل ومعلومات ومخطوطات نادرة عن واحدة من أهم الفترات في تاريخ دولة الإمارات، منوها بمكانة الدار كرمز لتجربة عربية ناجحة، وبداية مسيرة غيّرت الإنسان ورسمت خريطة مستقبل هذه المنطقة، وجعلت من الإمارات قبلة عربية لسائر الشعوب، ولفت معاليه إلى أثر المتحف في نشر قيم التسامح والمواطنة في نفوس الأجيال الحالية والقادمة، عبر ما يتضمنه من قصص وتفاصيل نادرة تعكس روح الآباء المؤسسين، ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى تأصيل روح الانتماء وربط ما تحقق من إنجازات بقوة الاتحاد وقيمه التي تلف جدران الدار التي شهدت تأسيسه وقيام دولة فتية تحقق اليوم السبق في مختلف المجالات.

مهمة وطنية

وفي سياق الفيلم الوثائقي، قال سعادة مطر الطاير إن تشييد متحف الاتحاد تم وفق أحدت المواصفات والمعايير العالمية، والصورة التي كانت تطمح لها القيادة الرشيدة كانت بمثابة مهمة وطنية أنجزتها هيئة الطرق ‏والمواصلات بدبي بنجاح، مشيراً إلى أهمية موقع المتحف الذي شهد اللبنة الأولى لتأسيس الدولة، ووحدة الأمة، والأساس التي قامت عليه أبرز نماذج الوحدة العربية الناجحة، وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أراد إنشاء هذا المتحف في نفس المكان التاريخي الذي شهد قيام اتحاد دولة الإمارات، ليكون مركز إشعاع حضاري يقصده المواطنين والمقيمين ويفد إليه الزوار من كل أرجاء العالم، علاوة على أثر المتحف في تأصيل قيم الاتحاد في نفوس الأجيال الجديدة من أبناء الإمارات، بما يستعرضه من تفاصيل مهمة واكبت مراحل تطور الدولة منذ تأسيسها مع التركيز على دور المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخاه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتسليط الضوء على الإنجازات الكثيرة التي شهدتها الدولة خلال مسيرتها المباركة.