محمد بن زايد يستقبل رئيس جورجيا لدى وصوله البلاد

وصل إلى البلاد – اليوم – فخامة جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة.. حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لجمهورية جورجيا الصديقة.. فيما أطلقت المدفعية / 21 / طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها.. صافح فخامة جيورجي مارغفيلاشفيلي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس جورجيا.

وكان في الاستقبال .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال.. معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير غير المقيم لدى جمهورية جورجيا وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية.

وضم الوفد المرافق لرئيس جورجيا.. معالي ديمتري كومسيشغيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ومعالي جورجي اباشيشغيلي رئيس الإدارة الرئاسية وسعادة دافيت ركافياشغيلي مساعد رئيس وسكرتير مجلس الأمن القومي وسعادة جورجي شارفاشيدزري نائب وزير الخارجية وسعادة رولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا غير المقيم لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الجورجي.