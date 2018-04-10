476 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 91 مليون في “منخول”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 476 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 111 مبايعة بقيمة 283 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 134 مليون درهم و 97 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 149 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 6.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 4.

و قد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 4 بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 193 مليون درهم منها 14 رهونات أراضى بقيمة 157 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 36 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء الاولى بقيمة 52 مليون درهم.