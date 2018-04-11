الطقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 11/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 12 / 04 / 2018

طقس غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل وبعض المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 16 – 34 كم / ساعة بوجه عام، تصل 40 كم/ساعة أحياناً بعد الظهر، خاصة فوق البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل وبعض المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.