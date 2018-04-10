مركز حماية الطفل بالداخلية يحذر من نشر فيديوهات مسيئة للاطفال

دعا مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الجمهور إلى عدم نشر فيديوهات أو مقاطع تصويرية أو اية تسجيلات عبر الشبكة العنكبوتية ، تتضمن الاساءة للاشخاص وخاصة تلك المتعلقة بالاساءة إلى الاطفال وتحت طائلة المسؤولية القانونية .

وأشار المركز إلى أن القانون الإماراتي ينص على مخالفة نشر مواد تتضمن إساءات او تشهير بالاشخاص ، او نشر اي مواد تتضمن الاساءة للاطفال.

ودعا مركز حماية الطفل إلى ضرورة قيام أفراد المجتمع بالتبليغ عن اي اساءةلأي طفل عبر القنوات الرسمية (الخط الساخن ١١٦١١١ ، تطبيق حمايتي ، أمان، الأمين ) حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.