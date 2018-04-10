مركز حماية الطفل بالداخلية يحذر من نشر فيديوهات مسيئة للاطفال

بواسطة / بتاريخ 2018-04-10 في 6:09 م /
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دعا مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الجمهور إلى عدم نشر فيديوهات أو مقاطع تصويرية أو اية تسجيلات عبر الشبكة العنكبوتية ، تتضمن الاساءة للاشخاص وخاصة تلك المتعلقة بالاساءة إلى الاطفال وتحت طائلة المسؤولية القانونية .

وأشار المركز إلى أن القانون الإماراتي ينص على مخالفة نشر مواد تتضمن إساءات او تشهير بالاشخاص ، او نشر اي مواد تتضمن الاساءة للاطفال.

ودعا  مركز حماية الطفل  إلى  ضرورة  قيام أفراد المجتمع بالتبليغ عن اي اساءةلأي طفل عبر القنوات الرسمية (الخط الساخن  ١١٦١١١ ، تطبيق حمايتي ، أمان، الأمين ) حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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