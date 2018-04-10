“المحترفين” تعلن عن جائزة دوري الخليج العربي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن تفاصيل حفل جائزة دوري الخليج العربي، في مايو (أيار) المقبل، الحدث الذي يتم خلاله الإعلان عن نجوم الموسم.

وتنقسم الجائزة لهذا الموسم في نسختها السادسة إلى فئتين، الأولى حسب التصويت، والثانية حسب الإحصائيات.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: تشمل الجوائز المرتبطة بالتصويت: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير.

وتشمل الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الاحصائي للجنة دوري المحترفين: فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعباً تفوقوا في مراكزهم بناءً على إحصائيات شركة سبورت رادار، إضافة إلى نتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي، ثم جائزة تراخيص الأندية وجائزة المحتوى الإلكتروني.

وحددت اللجنة آلية اختيار قوائم اللاعبين على النحو التالي:

• قائمة اللاعبين الإماراتيين الذين شاركوا في 14 مباراة أو أكثر

• قائمة اللاعبين الأجانب الذين شاركوا في 14 مباراة أو أكثر

• قائمة حراس المرمى الذين شاركوا في 14 مباراة أو أكثر

• قائمة المدربين الذين حصدوا 50% من النقاط تحت قيادتهم (على الأقل 10 مباريات)

• قائمة اللاعبين الواعدين الذي شاركوا في 6 مباريات أو أكثر في مباريات دوري الخليج العربي من مواليد 1997 وما فوق.

وستضم هذه القوائم 10 مرشحين في فئة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، وأيضاً في جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب أجنبي، 5 مرشحين لكل من جائزة القفاز الذهبي وجائزة القائد، فيما سيتم اختيار عدد من 5 إلى 10 مرشحين في فئة الفتى الذهبي.

ويتم التصويت لهذه الفئات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، حيث سيتم مشاركة هذه القوائم مع الناخبين من خبراء، أندية (قائد الفريق والمدرب) والإعلام، للتصويت إلكترونياً من خلال اختيار أفضل 3 مرشحين عن كل جائزة، بحيث سيتم منح النقاط على النحو التالي: المرتبة الأولى = 5 نقاط، المرتبة الثانية = 4 نقاط، المرتبة الثالثة = 3نقاط، المرتبة الرابعة= نقطتين، المرتبة الخامسة = نقطة واحدة.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فتمر من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى عبر دعوة الجماهير للمشاركة في ترشيح اللاعب المفضل للتواجد في القائمة عبر الصفحات الرسمية للجنة دوري المحترفين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 أبريل (نيسان) الجاري، وسيتم اختيار القائمة المكونة من 10 لاعبين لتقوم الجماهير بالتصويت للاعبها المفضل إلكترونياً، ليحصل اللاعب صاحب الأًصوات الأعلى على اللقب.

وسيبدأ التصويت عبر الموقع المخصص اعتباراً من 15 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث سيتم تجميع الأصوات إلكترونياً في 22 أبريل، على أن يتم الإعلان عن المرشحين الـ3 عن كل فئة في اليوم الذي يليه 23 أبريل، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي في مايو المقبل.