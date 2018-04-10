ريجيكامب: الفوز مرتين على الجزيرة لا يعني تفوق الوحدة

أكد مدرب الوحدة، الروماني ريجيكامب، جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات غداً الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي: “نواصل استعداداتنا بشكل جيد ونسعى إلى خوض المباراة ونحن في حال جيدة، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، ونملك الرغبة العالية للوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة والفوز باللقب”.

وأكد المدرب الروماني أن الفوز الذي حققه الوحدة في المواجهتين اللتين جمعته بالجزيرة، في الدور الأول بدوري الخليج، وفي مباراة السوبر، لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، مؤكداً قوة المنافس، وقال: “لدى الجزيرة الحافز للفوز بالمباراة، ولديه العديد من اللاعبين الجيدين على مستوى الوسط والهجوم، وترتيبهم في الدوري لا يعكس ذلك، ويجب علينا الحذر والانتباه فهو فريق خطير ويتوجب احترامه، وللتفوق عليه، علينا تقديم أفضل مستوياتنا”.

وأشار ريجيكامب، إلى عدم وجود غيابات في صفوف فريقه، مؤكداً جاهزية الجميع ورغبتهم في المشاركة، وقال: “سنرى من سيشارك فى المباراة”، معرباً عن سعادته بعودة هداف الفريق سبستيان تيغالي إلى أفضل حالاته،وقال: “لم يكن لدي أدنى شك في قدراته التهديفية، فهو لاعب يتمتع بالكثير من الاحترافية، ودائماً ما يعمل بجد، وانعكس ذلك جلياً في الأداء المتميز الذي ظل يقدمه في معظم المباريات التي خاضها مع الفريق هذا الموسم”.

وأشار ريجيكامب إلى أن تغيير موعد المباراة يعد أمر جيداً لكلا الفريقين، خصوصاً أن التوقيت الجديد سيساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوى ممكن، وسيكون له تأثير إيجابي على مستوى المباراة بشكل عام”.