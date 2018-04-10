منتجع جنة بلايس رأس الخيمة يطلق عرض الإقامة لمدة 3 ليالي بسعر ليلتين

أعلن منتجع وفلل جنة بلايس رأس الخيمة عن إطلاق عرض مميز للباحثين عن مكان فريد من نوعه لإقامة مثالية،حيث يمكن للضيوف الإستمتاع بإقامة فاخرة لمدة 3 ليالي بسعر ليلتين ابتداء من 10أبريل الجاري و إلى غاية 31 أغسطس المقبل بإستتناء فترة العيد.

ويضم المنتجع الذي جرى افتتاحه حديثا،24 فيلا فاخرة مفروشة بالكامل و توفر أجواء مريحة ومثالية للضيوف والنزلاء حيث تتميز بموقعها القريب من الشاطئ و المراكز التجارية والمعالم السياحية الشهيرة في الجزيرة الحمراء.

كما يوفر المنتجع وصولا مجانياً إلى شاطئ جنة “سور مير” ، وهو شاطئ خاص يقع على بعد ٥ دقائق فقط من المنتجع، حيث يتميز بالراحة والهدوء و الإستمتاع بأشعة الشمس و ممارسة رياضة السباحة في مياه الخليج العربي، إضافة إلى مكان خاص بالسيدات فقط.

وقال محمد هاني فقيه مدير العمليات في مجموعة فنادق ومنتجعات جنة:”نتطلع للترحيب

بالعائلات والأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات في منتجع وفلل جنة بلايس رأس الخيمة و الإستمتاع بمرافقه الترفيهية المميزة”.

وأضاف فقيه:” لقد حظي المنتجع باقبال كبير من قبل النزلاء والضيوف في راس الخيمة، حيث أصبح الوجهة المفضلة للاقامة والاستمتاع بالمرافق التي يوفرها للنزلاء، الامر الذي يدفعنا لتقديم العروض المغرية لجذب مزيد من الضيوف للاقامة لدينا”.