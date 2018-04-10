شاهد بالفيديو | خطأ فادح في هدم برج يتسبب بكارثة في الدنمارك

بواسطة / بتاريخ 2018-04-10 في 7:52 م /
sabq2-600x55313

أظهر فيديو صادم لحظة وقوع خطأ فادح في عملية هدم برج طوله 53 مترًا وانهياره في اتجاه المباني المجاورة، بمدينة فورد انغبورغ في الدنمارك.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أدى انهيار البرج الكبير إلى الإضرار بمكتبة ومدرسة موسيقى بالمبنى الثقافي المجاور، لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات.

ويظهر المقطع المثير لحظة تفجير قاعدة البرج وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة، وبينما وقف الناس يشاهدون العرض المثير، بدأ البرج يميل في الاتجاه الخاطئ قبل أن ينهار في غضون ثوان.

ووفقًا للتقارير تحقق السلطات الدنماركية في الحادث، الذي وقع أمس الاثنين.

بدورها قالت جمعية المتفجرات في الدنمارك، إن “الاستعدادات بدت سليمة”، في حين قالت الحكومة المحلية بمدينة فورد انغبورغ إن “عمال الإطفاء المتطوعين عملوا طوال الليل للمساعدة في تأمين المركز الثقافي”.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: