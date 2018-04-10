إنستجرام يطلق خاصية Nametags الشبيهة بـ Snapcodes

يعمل مطورو تطبيق إنستجرام على إطلاق خاصية جديدة للتطبيق تُدعى Nametags لجميع المستخدمين، حيث ظهرت بوادر هذه الخاصية للبعض وأكدت الشركة أنها تعمل على اختبارها في الوقت الحالي بحسب موقع TechCrunch.

وتعتبر هذه الميزة مشابهة لما تقدمه سنابشات مع Snapcodes أو Snapchat QR. والتي تُمكِن المستخدمين من عمل رموز وأكواد خاصة بحساباتهم لتسهيل عملية الوصول إليها من خلال مسح الكود فقط.

ولتجربة الخاصية الجديدة، فإن المستخدم بإمكانه الضغط على الأيقونة الخاص بها في القائمة العلوية من واجهة التطبيق، وبمجرد الضغط عليها فإن كاميرا السيلفى ستفتح لالتقاط صورة لاستخدامها، أو من خلال استخدام أحد الايموجي في التطبيق، أو حتى عبر اختيار فلتر محدد والتقاط صورة معا “تقنية الواقع المعزز”.

يُذكر أن هذه الخاصية تُتيح مجالات مختلفة للتسويق خاصة للمشاهير لزيادة شعبيتهم، حيث أن بعض النجوم يستخدمون الكود بوضعه على منتجات عديدة وتسويقها باسمهم بطرق مختلفة.