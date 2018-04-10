شاهد بالصور | “ميتيورا” .. الجمال المعلق فوق المرتفعات في اليونان

بالمباني المعلقة فوق المنحدرات الجبلية الشاهقة المكتسية باللون الأخضر، بينما السفح ممتلئ بالألوان الخلابة للنباتات، تشكل منطقة ميتيورا نقطة جمال استثنائية تجمع كل مقومات الطبيعة المذهلة في اليونان.

ميتيورا هي تشكيلات صخرية شاهقة في وسط اليونان، بنيت فوقها قرية و6 أديرة ، في منظر بديع وخلاب.

وتضم هذه الصخور 6 تشكيلات مرتفعة جدا بينما يشق نهر صغير يسمى بينيوس الطريق بينهما ويرسم المنطقة باللون الأخضر النباتي المحيط على جنباته.

هذا المنظر الجمالي الآخاذ والمباني الاستثنائية فوق المنحدرات الصخرية الشاهقة، دفعت اليونسكو لوضع المنطقة ضمن تراثها العالمي.

وتشكل المنطقة أيضا أهم معالم الجذب السياحي في اليونان، هذه المنطقة تضم أيضا سلسلة من الكهوف البديعة التي كان يسكنها المواطنون والرهبان منذ القرن الحادي عشر.

الوصول للمنازل والأديرة فوق هذه التشكيلات الصخرية الشاهقة ليس بالسهل، ولكن بنيت سلالم بالأخشاب الذي زج داخل الثقوب الصخرية من أجل الصعود إليها، بينما تعلق الحبال من أجل جذب الطعام من الأسفل.