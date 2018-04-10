ولي العهد السعودي⁩: إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب بل لنشر الأيديولوجيا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا، ويجب التصدي لتوسع إيران.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، بخصوص نووي إيران “لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية”.

وأفصح محمد بن سلمان أن الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت. وأن فرنسا لديها اتفاقيات تسليح مع السعودية وهذا ليس سرا.

وتابع قائلا إن هدف السعودية حسب رؤية 2030 أن تكون السعودية نقطة محورية للقارات الثلاث.

وأردف محمد بن سلمان أن السعودية لم تستغل سوى 10% من إمكانياتها. وأن الآثار التي كشفت في العلا لا تشكل سوى 5%.

وبخصوص الملف السوري قال الأمير محمد بن سلمان “مستعدون للعمل مع حلفائنا في أي عمل عسكري بسوريا إذا تطلب الأمر”. مضيفاً “لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة”.