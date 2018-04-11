انطلاق كرنفال ترينيداد وتوباجو بالرقص على السيقان الخشبية

بواسطة / بتاريخ 2018-04-11 في 8:36 ص /
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انطلقت فى شوارع ترينيداد وتوباجو، المهرجان السنوى لرقص الطوالة، وهو من أهم الفعاليات على مدى السنوات الـ 21 الماضية فى البلاد.

ويرتدى المحتفلين خلال كارنفال ترينيداد وتوباجو، لباس موكو  jumbie، ويقفون على ركائز ووكر أثناء الرقص.

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