انطلاق كرنفال ترينيداد وتوباجو بالرقص على السيقان الخشبية
بواسطة اليوم السابع / بتاريخ 2018-04-11 في 8:36 ص /
انطلقت فى شوارع ترينيداد وتوباجو، المهرجان السنوى لرقص الطوالة، وهو من أهم الفعاليات على مدى السنوات الـ 21 الماضية فى البلاد.
ويرتدى المحتفلين خلال كارنفال ترينيداد وتوباجو، لباس موكو jumbie، ويقفون على ركائز ووكر أثناء الرقص.
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