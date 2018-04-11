اليوم.. مهرجان الإبداع 2018

سيقدم المركز الإبداعي ING مهرجان الإبداع الخاص به من 11 حتى 13 أبريل في حي دبي للتصميم. سيضم هذا الحدث العديد من المصممين والفنانين المبدعين من حول العالم، وسيقدم نقاشات ومعارض وورشات عمل مميزة.

سيقوم عدد من المتخصّصين في المجالات الإبداعية بتقديم كلمات مثل توني بونيلا، وهو أخصّائي رسوم متحركة في استديوهات والت ديزني، ودان راتيغان المدير في شركة أدوبي. بالإضافة للاستفادة من خبرات هؤلاء المبدعين، سيتمكن الحضور من المشاركة في ورشات عمل لمجالات كثيرة مثل فن التخطيط الياباني والطباعة وغيرها.

كما يستضيف المهرجان السوق الإبداعي، الذي يضم أعمال أكثر من 50 فنان من حول العالم مثل نيوزيلاندا وسنغافورة وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان. وسيكون هناك موسيقى حيّة من ساوند غاردن وأشهى أطباق الطعام من كولد بريس وبينزا وهوغيت اند غاي.

التاريخ

الموقع دي 3

رسم الدخول بطاقة 3 أيام: 771 درهم

بطاقة ورشة عمل: 810 درهم

بطاقة لجميع الفعاليات: 1542 درهم

