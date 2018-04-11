دبي: إيقاف أم عاملت طفلتها كخادمة بالتواطؤ مع والدها

تمكنت إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من إنقاذ طفلة من الجنسية الآسيوية عمرها 9 سنوات من عنف أمها التي كانت تعاملها كخادمة، بعد أن أبلغت معلمتها إدارة المدرسة التي اتصلت بدورها بالشرطة، وتم أخذ الطفلة من الأم منذ عدة أسابيع وإيداعها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كما سجل قسم الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي 73 بلاغاً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إنه ورد بلاغ من إحدى المدارس الخاصة في دبي يفيد بوجود علامات عنف على جسد طفلة من الجنسية الآسيوية، وتبين أنها تتعرض بشكل مستمر من قبل والدتها وبموافقة الأب لعنف أسري، وعلى الفور تم الانتقال إلى المدرسة والتأكد من المعلومات الواردة من الطفلة التي تعاني من حالة نفسية وعنف ظاهر على جسدها بشكل كبير، والتي أكدت أن الأم تجبرها على القيام بكافة الأعمال المنزلية من تنظيف وغسيل وتحضير الطعام على الرغم من وجود خادمة.

وأضاف العميد المر إنه تم اتخاذ إجراء سريع باستدعاء الأم والأب وإيداع الطفلة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بعد أن تبين خوفها الشديد من الأم التي تعنفها وتتعدى عليها لفظياً وجسدياً باستمرار، منوهاً إلى أن الأم حضرت إلى الإدارة واعترفت بقيامها بضرب الطفلة معللة ذلك بأن طقوس وأسلوب التربية في موطنها يحتمان عليها القيام بذلك لتعليم الطفلة كيفية القيام بالأعمال المنزلية في تلك السن، وأن الخادمة مسؤولة عن طفلتها الأخرى البالغة من العمر عامين.