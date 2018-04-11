عجمان يحدد ملامح فترة الإعداد للموسم الجديد

كشف المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، عن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، وأكد أن فترة الإعداد ستنطلق في الأول من شهر يوليو المقبل، وأن الفريق سيخوض المرحلة الأولى من التحضيرات على ملعبه في عجمان لمدة أسبوعين، وتشمل مرحلة الفحص الطبي والإعداد البدني، ثم يغادر بعدها الفريق إلى إحدى الدول الأوروبية، التي سيتم تحديدها خلال المرحلة المقبلة، حيث تفاضل الإدارة حالياً بين أكثر من مدينة من أجل اختيار المكان الأنسب للتدريبات.

ويستمر المعسكر الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع، يلعب خلالها الفريق 5 مباريات ودية متدرجة المستوى مع بعض الفرق الأوربية والعربية المتواجدة في أوروبا وقتها، على أن يعود الفريق إلى الدولة بعد ذلك لاستكمال فترة الإعداد بالمرحلة الأخيرة التي تقام على ملعبه قبل انطلاق الموسم الجديد، وتم الاتفاق على خوض 3 مباريات ودية خلال الفترة الأخيرة مع فرق محلية بدوري المحترفين.

وبين الرمادي أن الاستقرار الذي يشهده الفريق والتجديد للجهاز الفني للموسم الجديد سيكون عاملاً مهماً من أجل تجهيز الفريق بصورة مثالية، حيث تم تحديد كل الأمور المتعلقة بفترة الإعداد بمراحلها الثلاث من خلال التواصل مع مشرف الفريق عبد الله الظاهري ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن، حيث قدما كل الدعم والعون للجهاز الفني من أجل إعداد الفريق بصورة صحيحة وتلافي بعض السلبيات التي شهدها المعسكر الخارجي، الذي أقيم قبل بداية الموسم الجاري، وتقدم الرمادي بالشكر إلى مشرف الفريق لدوره الكبير في تذليل العديد من الصعاب التي مر بها الفريق خلال الموسم الحالي، ووقوفه على كل كبيرة وصغيرة ومتابعة جميع تفاصيل العمل الفني والإداري بصورة يومية، بدعم كامل من مجلس الإدارة.

وحول تعاقدات عجمان مع الأجانب للموسم الجديد، قال الرمادي: لم نحسم ملف الأجانب، وسيكون القرار النهائي عقب نهاية الدوري، حيث يتم تقييم أداء الرباعي الأجنبي بصورة دقيقة، خاصة في المباريات الأربع الأخيرة من الدوري، وتم إبلاغهم بذلك من أجل إظهار أفضل ما لديهم لخدمة الفريق، وهناك ملف كامل لكل لاعب به تقييم ما قام به طوال الموسم ومدى استفادة الفريق من جهوده، وبناء على ذلك سيتم تحديد اللاعب الذي يستمر للموسم الجديد.