5 غيابات عن قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة يوفنتوس الإيطالي ، مساء اليوم الأربعاء ، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو ، برسم مباريات إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

يأتي ذلك بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الملكي في إيطاليا بنتيجة 3/0 على ملعب أليانز تورينو ، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفين وتكفل مارسيلو بتسجيل الهدف الثالث .. وهذا ما يجعل مهمة التأهل سهلة نسبياً للميرنجي مدريد ، الذي سيخوض لقاء اليوم على ملعبه وأمام جماهيره .

واستدعى زين الدين زيدان ، مدرب ريال مدريد ، 19 لاعباً لمواجهة البيانكونيري ، حيث يرغباللوس بلانكوس في الوصول للمربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي .

وشهدت القائمة المستدعاة غياب سيرجيو راموس بسبب الإيقاف ، وبورخا مايورال وأشرف حكيمي وداني سيبايوس بقرار فني من المدرب الفرنسي زيدان .

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي :

حراسة المرمى : كيلور نافاس / كيكو كاسيا ولوكا زيدان .

خط الدفاع : داني كارفاخال / مارسيلو / فاران / فاييخو وثيو هيرنانديز .

خط الوسط : كاسيميرو / لوكا مودريتش / كوفاسيتش / يورنتي / توني كروس / إيسكو وأسينسيو .

خط الهجوم : جاريث بيل / فاسكيز / كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما .

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان ، أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، أن يوفنتوس قادر على العودة في النتيجة ، ما ينذر بصعوبة المواجهة على الفريق الإسباني ، الطامح للفوز باللقب الأوروبي للمرة الثالثة توالياً .