فايرفوكس وكروم يدعمان معيار تسجيل الدخول بلا كلمة مرور الجديد

أعلن تحالف FIDO ومنظمة W3C لمعايير الويب أن اسلوب تسجيل الدخول وتأكيد الهوية الجديد بلا كلمات مرور والذي يعرف باسم WebAuthn قد تلقى دعماً من اثنين من أكبر متصفحات الويب حالياً وهما فايرفوكس و كروم.

وفي أحدث نسخة متاحة حالياً من فايرفوكس أصبح يدعم المعيار المفتوح الجديد WebAuthn و خلال الأشهر القادمة سيصل الدعم إلى متصفح كروم وبعدها متصفح إيدج. ويشمل هذا الدعم كافة أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس و أندرويد.

وتمت الموافقة على معيار WebAuthn منذ عامين من قبل منظمة W3C لكن اليوم خطوة أكبر نحو اعتماده فعلياً من خلال دعم المتصفحات له. ولم تعلّق آبل حول الموضوع إن كانت ستدعمه في متصفح سفاري أم لا بالرغم من أنها عضو في المجموعة التي عملت على تطوير المعيار الجديد.

ويعتمد هذا المعيار على عناصر جديدة في تأكيد هوية المستخدم بعيداً عن الأسلوب التقليدي عبر كلمات المرور من خلال مؤشرات حيوية كبصمة الأصبع والعين والوجه أو الذواكر الفلاشية التي توصل عبر USB.

وتدعم فيس بوك وقوقل حالياً تسجيل الدخول وتأكيد هوية المستخدمين عبر هذه الطرق، لكن الأهم هو دعم المتصفحات لها كونها البوابة التي تتم من خلالها تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين.

ويسمح الأسلوب الجديد بزيادة حماية حسابات المستخدمين حيث لا يمكن اختراقها في حال تسريب كلمات المرور لأنه لا توجد أصلاً كلمات مرور لتسريبها، كما تساعد على تجنب المواقف الصعبة والمحرجة وكثيرة التكرار في حال نسيان أو ضياع كلمة المرور.