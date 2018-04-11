بالصور.. أضخم الحيوانات والطيور

الحباري العملاق… الحباري العملاق أثقل أنواع الطيور التي تستطيع الطيران في أوروبا، إذ يمكن أن يتجاوز وزنه الـ 15 كيلوغراماً. يعيش هذا الطير في المساحات المفتوحة، التي أصبحت قليلة في كثير من البلدان بسبب الزراعة الكثيفة. والحجم الضخم لهذا الطائر يساعده على درء خطر الحيوانات المفترسة، غير أن الوزن الثقيل قد يعيق التحليق عالياً أو بسرعة، وكثيراً ما يصطدم مع خطوط الكهرباء، وفقا لموقع أخبار 24. أكبر طير في العالم… رغم أنها لا تطير، فإنها تعتبر النعامة من أكبر الطيور في العالم. إذ يصل ارتفاعها إلى 2,7 متر، ووزنها إلى 156 كيلو غراماً، مما يجعل الإنسان يبدو صغيراً إلى جانبها. ويربى النعام للاستفادة من لحمه، الذي بات على قوائم الطعام حول العالم.

ثور البيسون… البيسون، الذي ينتمي لفصيلة الأبقار، هو أضخم حيوان بري في أوروبا، لكنه مهدد يالانقراض بسبب صيده. في الوقت الحالي، يتكاثر بشكل خاص في غابة (Bialowieza) الشهيرة في بولندا، والتي لسوء الحظ، تشهد صراعا بين أنصار حماية البيئة، والحكومة البولندية على قطع الأشجار.

الدب البني… الدببة هي أكبر الحيوانات اللاحمة في العالم. قد يصل طول الدب إلى 3 أمتار عندما يقف على رجليه الخلفيتين. من الممتع مشاهدة الدب وهو يصطاد السمك.

الفيل الأفريقي… يعتبر أكبر حيوان بري في العالم. يمكن أن يصل طوله إلى 7,5 متر، وارتفاعه إلى 3,3 متر. أما وزنه فيصل إلى 6,6 طن. ويتميز بآذنين كبيرتين جداً تساعدانه تعديل حرارة جسمه.

تمساح المياه المالحة… تعتبر تماسيح المياه المالحة من أطول الزواحف الحية. يمكن أن يصل طول هذا النوه من التماسيح إلى 6 أمتار. ويقال إن أكبر وزن سجل لتمساح المياه المالحة بلغ 1,9 طن. وخطر تمساح المياه المالحة يكمن في هجومه وأكله لليشر، على عكسن تمساح المياه العذبة، الذي لا يهاجم الإنسان إلا في حال تعرضه للتهديد منه.

حوت أم قرش؟… “القرش الحوت” هو أكبر انواع الأسماك في العالم. يبلغ طوله حوالي 6 أمتار، ويمكن أن يصل إلى ضعف ذلك. كان يتم اصطياد “قرش الحوت” للأكل، غير أن السياحة البيئية ساعدت على إنقاذه من الانقراض. حتى باتت هذه الأسماك تسبج إلى جانب البشر دون أي خطر.

الحوت الأزرق… حطم الحوت الأزرق المهيب كل الأرقام القياسية كأكبر حيوان في العالم. يمكن يصل وزنه إلى 180 طناً، وطوله إلى 30 متراً. كاد هذا الحيوان العملاق أن ينقرض بسبب الصيد الجائر في القرن العشرين، إلى أن تمت حمايته عام 1966.