السبت المقبل إجازة الإسراء والمعراج في الحكومة الإتحادية

اعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ان إجازة الإسراء والمعراج في الحكومة الاتحادية ستكون السبت المقبل 14 إبريل الجاري.

فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبناء على قرار من مجلس الوزراء الموقر، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة الإسراء والمعراج في الحكومة الاتحادية، على أن تكون السبت 27 رجب 1439 ه، الموافق 14 إبريل الجاري.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.