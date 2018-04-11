“الصحة” تسحب تشغيلة واحدة من دواء لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً عاجلاً لتنفيذ السحب الفوري لمستحضر طبي يستخدم كدواء لمنع تخثر الدم مع تعليق تسجيله، وتعميم ثانٍ لسحب تشغيلة واحدة من مستحضر طبي يستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي.

وصرح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أنه في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، تقرر تعليق تسجيل وسحب المستحضر الطبي Pedovex 75mg Film Coated Tablet للشركة المصنعة تبوك للصناعات الدوائية بناء على ما وردنا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل وسحب المستحضر المذكور وذلك لعدم تكافؤه حيوياً مع المستحضر المرجعي.

الدواء المسحوب مسجل في الوزارة

وأشار إلى أن الوزارة طلبت من المورد سحب جميع التشغيلات للمستحضر أعلاه من القطاعين الصحي العام والخاص، علمًا أن المنتج المذكور مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وعليه تقرر سحبه وتعليق تسجيله. وأوضح أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع علـى القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010م بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية. مع العلم أن مواصفات المنتج هي :

اسم المنتج المادة الفعالة Pedovex 75mg Film Coated Tablet Clopidogrel

سحب تشغيلة واحدة من دواء مستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي

وذكر الدكتور أمين الأميري أنه في إطار التواصل المثمر مع الأخوة السعوديين في سبيل مصلحة المرضى، تبلغنا من لهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قراراً بسحب تشغيلة من المستحضر الطبي Omacid Chewable Tablets، والمستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي وذلك بناء على خطاب موجه من الشركة المصنعة الشركة المصنعة Oman -ndustries Co National Pharmaceutica لعدم تجاوز التشغيلة المذكورة لاختبار (Assay).وفق التفصيل التالي:

الاسم التجاري رقم التشغيلة رقم التشغيلة الشركة الصانعة Omacid Chewable Tablets 7-390-06 717004 National Pharmaceutical Industries Co – Oman

علماً أن المنتج مسجل مركزيا في دول مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وقد أفادتنا الشركة المصنعة بأن المنتج لا يوجد في دولة الامارات العربية المتحدة، ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الوزارة إبلاغ مدراء المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديهم وفي حالة وجود أي استفسار بخصوص المنتج يرجى التواصل مع الوزارة فوراً .

متابعة عملية السحب وتوفير بدائل للمرضى

وأوضح الدكتور الأميري أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ سحب الأدوية المذكورة فوراً والكميات المسحوبة للتأكد من إنجازه بأقرب فرصة من الدولة في التعاميم مع الجهات الصحية ومستودعات الأدوية والوكلاء المعتمدين للأدوية، والطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام الأدوية المذكورة و إبلاغ المرضى بهذا الخصوص لتجنب استخدامها ووصف أدوية بديلة لتعويض أي نقص. وطلب من أفراد المجتمع في حالة وجود المنتجات الطبية المذكورة التواصل الفوري مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الأرقام التالية هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae أو التواصل مع الهيئات الصحية المحلية والمستشفيات و من خلال الأطباء المعالجين