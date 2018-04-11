شرطة أبوظبي: 3000 درهم غرامة نقل الركاب غير القانوني

تواصل شرطة أبوظبي تنفيذ حملات توعية على مدار العام، لرفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم وتنبيه سائقي المركبات الخاصة من عدم ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.

ودعا العميد إبراهيم سلطان الزعابي مدير إدارة أمن وسائل النقل، بقطاع الأمن الجنائي الجمهور إلى استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، وحثهم على التعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف: إن “نقل الركاب” بطريقة غير قانونية يؤثر سلباً على المجتمع، مشيراً إلى أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب بهذه الطريقة المخالفة لا تتوافر فيها شروط السلامة، ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، ويعتبر السائق مجهولاً، ما يصعب ملاحقته قانونياً في حال وقوع أي حادث.

جدير بالذكر أن عقوبة استخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي تصل إلى 3000 درهم غرامة مالية وحجز المركبة لـ 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.