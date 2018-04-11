مجلس دبي الرياضي يبحث الاجراءات المالية والإدارية مع الأندية وشركات الكرة

أكد مجلس دبي الرياضي على تفعيل الجانب الاستثماري في أندية وشركات كرة القدم بدبي وتطبيق خطة لمدة 5 سنوات لتقليل الدعم الحكومي، بعد أن بدأ التطبيق الفعلي لقاعدة الموازنة الصفرية التي اعتمدها المجلس ووجه الأندية وشركات كرة القدم في دبي بتطبيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس دبي الرياضي مع رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وترأسه سعادة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، بحضور سعادة خليفة سعيد سليمان وسامي القمزي من نادي شباب الأهلي دبي، راشد بالهول (الوصل)، أحمد هاشم خوري وحميد الطاير (النصر)، على عبيد البدواوي (حتّا)، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، محمد الكمالي وأحمد محمد الشعفار ومريم الحمادي أعضاء مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، والمدراء التنفيذيين في شركات كرة القدم وهم: إسماعيل البنا ( شباب الأهلي دبي)، محمد علي عامر (الوصل)، علي عبد الله البدواوي ( حتّا).

وقال سعادة مطر الطاير في الاجتماع أن القيادة الرشيدة وفرت لدبي ما يجعلها تتصدر مناطق الجذب الاستثماري في العالم من ناحية السياحة و ممارسة الأعمال والعيش، من خلال جودة أسلوب الحياة والخدمات، وهو أمر يساهم في دعم تطوير القطاع الرياضي الذي ازدادت أهميته بشكل كبير، وبات علينا أن نكون قادرين على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بالاستفادة من التطور في جميع القطاعات وتفعيل الجانب الاستثماري في الرياضة من خلال وضع الموازنات المالية الدقيقة والفعلية ودعم عمل الأندية بموارد استثمارية من خلال الأندية نفسها جميعا وبدون استثناء.

وأضاف أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والعلاقة المتينة والتعاون الكامل بين مجلس دبي الرياضي وأندية وشركات كرة القدم في دبي هي أسس النجاح، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى المزيد من التعاون بين المجلس والأندية وشركات كرة القدم للارتقاء بالقطاع الرياضي في دبي إلى مستوى الطموحات وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير القطاع الرياضي والعمل باحترافية للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة سواء كانت بشرية أو مالية أو منشآت رياضية.

وأكد الطاير أن الإدارة الناجحة هي التي تحقق جميع الإنجازات، كما أن الإدارة التي لا تستثمر موارد واسم النادي على النحو الأمثل هي التي تقود النادي إلى الوقوع في دوامّة الإخفاقات و الديون والعجز المالي، وهو الأمر الذي بات مرفوضا، و لن نسمح بتكراره من خلال تعاوننا معا وتطبيق اللوائح وأنظمة العمل التي تم وضعها بعد دراسة واقع العمل وآفاق تطويره وكذلك مبادرات مختبر الابتكار الرياضي الأول من نوعه على الإطلاق الذي عقد في مايو 2015 ويتم العمل على تنفيذ مبادراته وتوصياته التي اعتمدها سمو رئيس المجلس من أجل الارتقاء بالقطاع الرياضي الى المستوى الذي يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات حتى أصبحت نموذجا يحتذي من العالم.

وأوضح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن المجلس وبعد دراسة مستفيضة لواقع القطاع الرياضي حاليا ومعدلات النمو في الاقتصاد المحلي والإجراءات المالية الحكومية المعتمدة قرر تطبيق خطة تقليل الدعم الحكومي تستمر لمدة 5 أعوام من خلل سياسة الموازنة الصفرية وتقليل الدعم الحكومي لشركات كرة القدم ، على أن يتم في الفترة ذاتها تفعيل جانب الاستثمار في الأندية وشركات كرة القدم لتعويض المبالغ التي تحتاجها شركات كرة القدم لدعم عملها وتحقيق أهدافها المرسومة على أن لا يزيد الانفاق على الإيرادات، وهو الأمر الذي يعني أن النجاح في الجانب الاستثماري للأندية وشركات كرة القدم يمكن أن يمنحها الحرية في تعزيز صفوفها وتنفيذ برامجها التطويرية وانفاقها عليها.

الهيكل التنظيمي النموذجي

وتم في الاجتماع عرض الهيكل التنظيمي النموذجي المعتمد للأندية الذي أعده المجلس و يتضمن مجلس إدارة للنادي ومجالس إدارات لـ : شركة كرة القدم ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الألعاب الجماعية والفردية ( قطاع الألعاب الرياضية)، وشركة أو مؤسسة الاستثمار ذات المسؤولية المحدودة، كما يتضمن الهيكل مكتبا للتدقيق والحوكمة يرتبط مباشرة بمجلس الإدارة ويعمل بموجب التعليمات المالية الحكومية و التوجيهات الصادرة من مجلس دبي الرياضي، وتم التوجيه بالعمل وفق هذا الهيكل لتوفير الموارد وتفعيل جميع جوانب العمل الإداري والرياضي.

كما تم في الاجتماع التأكيد على العمل حسب النظام الأساسي لكل ناد وفق النظام الأساسي الاسترشادي الذي وضعه المجلس، وذلك من أجل التأكد من ملاءمة الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية للأندية مع قانون المجلس رقم (4) لسنة 2017، وإدراج فصل خاص ينظم ” الشركات الرياضية والاستثمارية التابعة للأندية ” وتحديد العلاقة فيما بينها، وكذلك سد الفجوات الخاصة بتقييم الحوكمة المؤسسية.

نموذج التفوق الرياضي

تم في الاجتماع التوجيه بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لتطبيق نموذج التفوق الرياضي لموسم 2017/2018 والذي يتضمن 7 عناصر تتوزع وفقها درجات التقييم الذي تقوم به لجنة مختصة محايدة يختارها المجلس، وهي: الكفاءة المؤسسية وتبلغ نسبتها 25% من نتيجة التقييم النهائية، الإنجازات الرياضية وتبلغ نسبتها 30% من درجة التقييم، الرعاية المتكاملة للمواهب وتبلغ نسبتها 15%، المنشآت الرياضية وتبلغ نسبتها 10%، الروح الرياضية وتبلغ نسبتها 10%، الابتكار وتبلغ نسبته 5%، والأنشطة المجتمعية وتبلغ نسبتها 5%.

كما يتضمن النموذج 6 فئات للتفوق الرياضي المؤسسي هي : التفوق الرياضي للأندية، التفوق الرياضي لشركات كرة القدم، أفضل شركة في مجال الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، أفضل شركة في مجال الكفاءة المؤسسية، أفضل ناد في مجال الكفاءة المؤسسية، و تكريم خاص للأندية النوعية، بالإضافة الى 12 فئة للتفوق الرياضي الفردي، هي: أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب كرة قدم، أفضل ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

تقرير الأداء السنوي

استعرض مجلس دبي الرياضي مع الأندية وشركات كرة القدم في الاجتماع نتائج تقييم شركات كرة القدم للموسم 2016/2017 والذي تم وفق 6 معايير هي: ترقيم نظام تراخيص الأندية والحصول على الترخيص لموسم 2017/2018، الحوكمة، النتائج الرياضية، نظام غرامات الجودة، تصنيف الأكاديميات، ودرجة رضا الجمهور ، على أن يتم إضافة المعيار المالي في تقييم شركات كرة القدم للموسم 2017/2018، وتضمنت نتائج التقييم منح نقاط دقيقة لشركات كرة القدم في: شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، وحتّا، وفق المعايير المحددة سلفا، على أن يتم استمرار العمل بهذا التقييم في نهاية كل موسم.