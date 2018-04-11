الكويت تنفي تفشّي مرض «الجرب» في البلاد

أكد وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا مجددا عدم تسجيل الوزارة أي حالات غير طبيعية لمرض الجرب في البلاد مشددا على أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح وأنه لم يتم تحويل أي مريض إلى أي مستشفى بهذا الصدد طوال الأشهر الماضية، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رضا في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العدان صباح اليوم الأربعاء بحضور مديري المستشفيات ورؤساء أقسام الجلدية ومدير إدارة منع العدوى بالوزارة إن ما أشيع عن تفشي مرض الجرب في الكويت غير صحيح مؤكدا أن إدارة الصحة العامة تتولى مراقبة الوضع الإقليمي بكل دقة.

وذكر أن لدى الوزارة خططا وقائية للتعامل مع مثل هذه الأمراض الوبائية في حال حدوثها مؤكدا إبلاغه بأن المخزون الاستراتيجي لأدوية المرض يكفي احتياجات البلاد ثمانية أشهر.

وكان الوكيل رضا قد نفى أمس الثلاثاء صحة ما تم تداوله عن “تفشي مرض الجرب في البلاد واكتشاف 200 حالة في مستشفى العدان و70 حالة في مستشفى الجهراء” مشددا على أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا.

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نشر المعلومات مشددا على احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر الأخبار العارية من الصحة مسببا الهلع بين المواطنين والمقيمين.