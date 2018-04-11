وكانت الولايات المتحدة شنت هجوما عسكريا ضد نظام الأسد بإطلاق 59 صاروخا من طراز “توماهوك” على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، في أبريل/ نيسان عام 2017، وذلك بعد 3 أيام من هجوم كيماوي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في مدينة خان شيخون.