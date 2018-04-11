حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران التي لها رحلات جوية في شرق المتوسط من احتمال شن ضربات جوية وصاروخية على سوريا خلال 72 ساعة.

ويأتي التحذير وسط ترقب من أن تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها عملا عسكريا محتملا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما. وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى جولة مقررة إلى أمريكا اللاتينية للتركيز على الرد على ما حدث في سوريا.

وقالت يوروكونترول، في بيان، أرجعته إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) إنه “بسبب احتمال شن ضربات جوية على سوريا وصواريخ جو- أرض أو صواريخ كروز خلال الـ72 ساعة المقبلة، واحتمال تعرض أجهزة الملاحة الجوية للتشويش على فترات متقطعة، يجب توخي الحذر عند تخطيط العمليات الجوية في شرق المتوسط”.

ولم يتضح إذا كان التحذير معتمدا على التقارير الإخبارية عن احتمال شن ضربات على سوريا أو إذا كان يعتمد على معلومات عسكرية محددة، ولم يتسن لـCNN الحصول بعد على رد من يوروكونترول أو الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وكانت الولايات المتحدة شنت هجوما عسكريا ضد نظام الأسد بإطلاق 59 صاروخا من طراز “توماهوك” على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، في أبريل/ نيسان عام 2017، وذلك بعد 3 أيام من هجوم كيماوي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في مدينة خان شيخون.