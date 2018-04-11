حكومة الإمارات تتابع تطورات أعمال الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية

عقدت حكومة دولة الإمارات لقاء موسعاً للفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021، بحضور وزراء وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم، ورؤساء وأعضاء الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021، ومدراء الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الاتحادية المعنية بمتابعة المؤشرات الوطنية.

وهدف اللقاء إلى تعزيز جهود الفرق التنفيذية في مراجعة وتحديث خطط العمل بشكل دوري مع إطلاق مبادرات ذات أنشطة واضحة وأطر زمنية محددة وآليات مبتكرة في التنفيذ تضمن تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية وتحقيق تطور إيجابي في نتائجها.

وأكدت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن القياس والتحليل المستمر لنتائج مؤشرات الأجندة الوطنية، وتنفيذ المبادرات الرائدة في جميع القطاعات يدعم بشكل عملي تحقيق تقدم ملموس وتعزيز جهود تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وقالت الحمادي إن المتابعة المستمرة وتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمحلية وتوفير البيانات الدورية الدقيقة والشاملة عن مستويات التقدم في تحقيق أفضل النتائج من المبادرات الوطنية يسهم بشكل عملي في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ويشكل قاعدة للوصول إلى مئوية الإمارات 2071.

مؤشرات الأجندة الوطنية

واستعرض اللقاء التقدم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن الأولويات الوطنية الست، وتقديم شرح موسع عن نظام “موجه الأداء الحكومي”، ومنصة “الديرة” وما يقدمانه من خدمات مبتكرة لتمكين الجهات من تطوير الأداء وتسريع الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج وفق أعلى المعايير.

وتطرق اللقاء إلى التقدم الملموس في إنجاز مبادرات الدورة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي وصل عددها إلى 120 مبادرة ضمن 30 قطاعاً حيوياُ منها التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة والطاقة والمجتمع والابتكار والموارد البشرية الحكومية والإعلام والخدمات الذكية وتطوير الخدمات والبنية التحتية وكفاءة النظام القضائي والتميز والكفاءة الحكومية وغيرها.

إطلاق النسخة المحدثة لموقع “رؤية الإمارات 2021”

وتم خلال اللقاء إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني لرؤية الإمارات 2021، والذي يضم معلومات عن رؤية الإمارات والأولويات الوطنية ومؤشرات الأجندة الوطنية ونتائجها ومستجدات أعمال الفرق التنفيذية، وآخر الأخبار والمستجدات المحلية والدولية ذات الصلة.

واستمع الحضور خلال اللقاء إلى عرض موسع عن نظام “موجّه الأداء الحكومي”، ودوره في تمكين الجهات من عرض بيانات وإحصائيات مؤشرات الأجندة الوطنية، ودعم الجهات الاتحادية والفرق التنفيذية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات الفعالة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

كما تم تقديم شرح عن أهم خصائص النظام التي تتمثل في عرض مستوى المؤشرات والأولويات الوطنية، ومدى التقدم في تحقيق الأجندة الوطنية وعرض القدرات الحكومية، وتحديد جوانب التحسين، وأولويات التركيز وأوجه الترابط بين المؤشرات الوطنية المختلفة، والفرص المتاحة لتحسين التواصل بين الفرق التنفيذية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بما يضمن رفع كفاءة قياس هذه المؤشرات.

ويمكن النظام مستخدميه من تحديد السياسات والمبادرات ذات الأولوية لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتحسين أداء المؤشرات ورفع كفاءة إدارة بياناتها والقدرات الحكومية العاملة عليها، من خلال اعتماده تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض أثر تطبيق السياسات والقرارات والمبادرات على مستوى تحقيق الأجندة الوطنية والقدرات الحكومية وكفاءة إدارة الجهات لمؤشرات الأجندة الوطنية.

منصة “الديرة” لمتابعة خطط الفرق التنفيذية

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض عمل منصة “الديرة” الوطنيـة الذكيـــة التي تم تطويرها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي تدعم إدارة ومتابعة الخطـط التشغيلية للفرق التنفيذية وكيفية مساهمتها في متابعة وتسريع عمل الفرق التنفيذية لتحقيـق مستهدفات الأجنـدة الوطنيـة 2021، من خلال توفير لوحة متابعة تمكّن متخـذ القرار من الاطلاع على مستــوى التقدم في أداء الفرق التنفيذية بشكل آني لضمان التحسين المستمر على مبادرات الفرق وسرعة إنجازها.

كما تتيح هذه المنصة فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضاء الفرق التنفيذية، من خلال إتاحة المعلومات والنتائج الدقيقة والشاملة ونسب إنجاز كافة مبادرات الفرق الفرعية، مع التركيز على مجموعة من الخصائص الرئيسية التي تتمحور حول إمكانية الوصول إلى المنصة وتوفير خاصية الخبير الافتراضي ومسارات اعتماد الخطط والبيانات، إضافة إلى توفير لوحة القيادة التفاعلية وضمان سرية وأمن المعلومات ودقة تفاصيل الخطط التشغيلية وسهولة عرض التقارير وضمان صحة وسلامة البيانات، وإتاحة التحديث المستمر ومتابعة إصدار تقارير نسب إنجاز الخطط، بما يضمن تعزيز التعاون وتشارك الخبرات والأنظمة والاستغلال الأمثل للموارد المبذولة في تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

36 فريقاً تنفيذيا لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية

وكان مجلس الوزراء أقر عام 2016 إطلاق الفرق التنفيذية لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية 2021، حيث تم تشكيل (36) فريقاً تنفيذياً تضم ما يقارب 500 مسؤول وخبير يمثلون القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وبعض قطاعات المناطق الحرة بالدولة للعمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، وتشكيل فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء ورفع تقارير دورية بخصوصها.