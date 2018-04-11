إنقاذ عامل سقط في “حفرة” للصرف الصحي في خورفكان

شاركت فرقة الدفاع المدني بالفجيرة بالتعاون مع الدفاع المدني خورفكان صباح أمس مع حادث سقوط أحد العمال في حفرة للصرف الصحي لمبنى قيد الإنشاء بمدينة خورفكان.

حيث تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالفجيرة بلاغاً في تمام الساعة 9:10 صباحاً من غرفة عمليات الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية “خورفكان” يفيد بسقوط عامل في حفرة للصرف الصحي في مبنى قيد الإنشاء.

و فوراً تحركت فرقة الدفاع المدني في إسناد لإدارة المنطقة الشرقية وتم التعامل مع عملية السقوط باستخدام معدات الإنقاذ لإخراج المصاب ونقله إلى مستشفى خورفكان.

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