740 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ21 مليون في جبل علي الصناعية الأولى

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 740 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 130 مبايعة بقيمة 272 مليون درهم، منها 55 مبايعة للأراضى بقيمة 168 مليون درهم و 75 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 104 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى جبل على الصناعية الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 468 مليون درهم منها 14 رهونات أراضى بقيمة 423 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 353 مليون درهم وأخرى فى منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم.