ترامب عبر تويتر: الصواريخ قادمة إلى سوريا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديد روسي بإسقاط أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابها بتويتر: “روسيا تتعهد بإسقاط جميع الصواريخ التي تطلق على سوريا. استعدوا يا روسيا ، لأنهم سيأتون ، جميلون وجديدون و “أذكياء!” لا ينبغي أن تكونوا شركاء مع حيوان قاتل بالغاز يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.!

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