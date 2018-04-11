وقال ترامب في تغريدة على حسابها بتويتر: “روسيا تتعهد بإسقاط جميع الصواريخ التي تطلق على سوريا. استعدوا يا روسيا ، لأنهم سيأتون ، جميلون وجديدون و “أذكياء!” لا ينبغي أن تكونوا شركاء مع حيوان قاتل بالغاز يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.!
ترامب عبر تويتر: الصواريخ قادمة إلى سوريا
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-04-11 في 3:29 م /
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديد روسي بإسقاط أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا.
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