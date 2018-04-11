بلدية أبوظبي: تكليف مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش شرط للحصول على تراخيص البناء

عقدت بلدية مدينة أبوظبي – من خلال إدارة تراخيص البناء – ورشة عمل تثقيفية في مقرها الرئيس حول متطلبات وآلية عمل خدمة (الطرف الثالث) لتدقيق المخططات ومتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى.

شارك في الورشة الاستشاريون والمقاولون والراغبون في تقديم هذه الخدمة بالتعاون مع البلدية، حيث اشتملت الورشة على العديد من المحاور التي ركزت على أهمية توعية وتثقيف الراغبين في تقديم هذه الخدمة (الطرف الثالث) بما يتفق مع المعايير والاشتراطات التي تشدد عليها البلدية من حيث جودة التخطيط والتنفيذ والتميز في تقديم الخدمة بالشكل الذي يحقق تطلعات أفراد المجتمع ويساهم في دعم عملية التنمية الشاملة وخصوصا على صعيد المشاريع العمرانية والتطويرية وفي البنية التحتية.

استعرضت الورشة ورقة عمل حول كيفية التقديم على طلب التصنيف للحصول على تصنيف استشاري طرف ثالث، وورقة أخرى بشأن المتطلبات التي يجب توفيرها للحصول على الموافقة.

كما قدمت البلدية ورقة حول المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها للحصول على تصنيف مكتب طرف ثالث، وورقة أخرى تضمنت شرحاً من شركة سوكوتيك وشركت بيروفيتاس من خلال عرض تقديمي عن آلية العمل والتدقيق والمتطلبات عند تقديم الاستشاريين المخططات الإنشائية للاعتماد.

وتناولت الورشة أهم الالتزامات المترتبة على مدقق الطرف الثالث ومنها:

المراجعة والتدقيق المسبق على المخططات الهندسية المعدة من قبل الاستشاري الهندسي.

تقديم إقرار بالتدقيق على المخططات طبقاً لمتطلبات كود البناء والمواصفات والمقاييس والشروط بما يحقق الأمن والسلامة الإنشائية للمشروع.

المراقبة والتفتيش على المشروع بالتنسيق مع استشاري المشروع والمقاول إلى حين تسليمه.

استخدام مراقبين مؤهلين للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش أثناء تنفيذ أعمال البناء.

إعداد تقارير عن سير عمل المشروع والاحتفاظ بهذه التقارير لمدة عشر سنوات على الأقل وتوفيرها لمسؤول البناء عند الطلب.

ألا يكون له أو أي من العاملين لديه أي علاقة بالمشاريع التي يقوم بالتدقيق أو التفتيش عليها وبما يضمن عدم تعارض أو تداخل المصالح.

تسليم البلدية كافة النسخ الالكترونية من المخططات والحسابات وتقارير المشروع.

إخطار المقاول في حال رصد مخالفات والتأكد من قيامه بتصحيح هذه المخالفات.

في حال عدم قيام المقاول بتصحيح المخالفات، يلتزم مكتب مدقق طرف ثالث بإبلاغ المالك والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ والإدارة إن لزم الأمر لاتخاذ الإجراء اللازم.

يلتزم مكتب مدقق طرف ثالث بأداء مهامه بناء على ميثاق أخلاقيات ممارسة المهنة.

وبينت الورشة أهم الاشتراطات التي يتوجب على المدقق الثالث أن يوفرها لممارسة هذه الخدمة ومنها توفير الجهاز الفني الخبير متضمناً جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيداً بفئة مهندس مقيد في سجل قيد المهندسين، وحاصلاً على شهادة اعتماد مجلس الكود الدولي، كما يجب أن يتوافر مدير مكتب لاتقل خبرته عن (14) سنة، وكبير مهندسين لاتقل خبرته عن (10) سنوات، ومهندسان لا تقل خبرات الواحد منهما عن (5) سنوات.

بالإضافة إلى توفير شروط أخرى بحيث لا تقل قيمة إجمالي المشاريع المنجزة عن (480) مليون درهم في تخصصات التدقيق على المخططات الإنشائية والتفتيش، وأن يحتوي مكتب (الطرف الثالث) على قائمة من التخصصات تشمل:الهندسة الإنشائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الاستدامة، التفتيش، وتوفير تأمين مهني لتغطية أي أخطاء ناتجة عن مخالفة أحكام البناء.

كما تطرقت الورشة إلى مراحل ومكونات الخدمة وتسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش، ووثائق وشروط تسجيل “مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش”.

وأشارت الورشة أنه بالنسبة للمشاريع الحكومية والتطويرية والمشاريع التي حددها المنسق بضرورة تكليف طرف ثالث، فإن خدمة “تكليف مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش” خدمة إجبارية ولا يمكن التقديم على طلب الترخيص إلا بعد التقديم على خدمة “تكليف مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش” والموافقة عليها من قبل المنسق، ويمكن استخدام هذه الخدمة في أي وقت لتغيير مكتب الطرف الثالث.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أطلقت في يناير من العام الحالي مبادرة تسمح بموجبها بإسناد أعمال المراجعة والتدقيق الإنشائي على مواقع تنفيذ المشاريع التطويرية والهندسية الكبرى الحكومية وشبه الحكومية إلى طرف ثالث.

وأوضحت البلدية أن هذه المبادرة تنسجم والنظام العالمي المتبع بهدف تحقيق أعلى مستويات الدقة والارتقاء بالأداء وتيسير إجراءات إتمام مشاريع البناء والإنشاءات بشكل عام، وتقديم أرقى الخدمات التي تحقق تطلعات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين ورفع مستوى الجودة في تنفيذ هذه المشاريع.

وأكدت أن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تقتصر على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع التطوير الكبرى والاستثمارية بدأ تطبيقها ابتداء من يناير الماضي بموجب صدور اللائحة التنفيذية بشأن نظام تسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش على المشاريع الهندسية بإمارة أبوظبي.

وأكدت البلدية حرصها – لدى تطبيق الخدمة على المشاريع التطويرية والمشاريع الحكومية والكبرى – على مراعاة عدم إضافة تكلفة على ملاك الفلل والمشاريع الصغيرة والتي سيتم مراجعتها والتدقيق عليها واعتمادها من خلال إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة ابوظبي، مبينة أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل جميع المشاريع الأخرى والتي سيعلن عنها لاحقا.

وأوضحت البلدية أن هذه المبادرة تؤكد حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات ودعم متطلبات التنمية المستدامة في أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أن الجهات المعنية بالإنشاءات وبموجب النظام الجديد لن تكون بحاجة لمراجعة البلدية لإتمام إجراءات المراجعة والتدقيق حيث سيتكفل الطرف الثالث بتنفيذ جميع إجراءات التدقيق والمتابعة، ويتوجب فقط تقديم كل العمليات منجزةً إلى البلدية ليتم اعتمادها نهائياً، كما ستشمل المرحلة الأولى عمليات التدقيق على الإنشاءات والمخططات، والإشراف والتفتيش على أعمال التنفيذ.