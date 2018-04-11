الإمارات تعرب عن قلقها البالغ تجاه تطورات الأوضاع في سوريا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة انها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع المتعلقة بسوريا وإخفاق مجلس الأمن الدولي عن إتخاذ قرارات حاسمة تحمي الشعب السوري وتضع حداً لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ان دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن حماية وسلامة المدنيين، وتضع حداً للعنف الذي انطوت عليه الأزمة السورية، كما تدعو الى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤوليين عن هذا الهجوم الآثم .

واكدت دولة الإمارات على ضرورة تفعيل الدور العربي في المساعي الدولية المشتركة للدفع قدماً بآليات الحل السياسي، وتدعو مجدداً كافة الأطراف السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1.

كما اكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة السورية لحقن الدم السوري وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.