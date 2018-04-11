وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال إطلاق الاستراتيجية، إن دولة الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهات تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف أن “تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات.. نريد البناء عليه لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة ” بلوك تشين” بحلول عام 2021 نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدما وجاهزية لتغيرات المستقبل”.