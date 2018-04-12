الطقس اليوم غائم جزئياً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الدولة

حالة الطقس

غائم جزئي ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 16 – 30 / 40 كم / ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحياناً فوق البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، وقد تكون مصحوبة بأمطار خفيفة خاصةً على بعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً بعد الظهر، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.