روسيا ترد على ترامب: صواريخك على سوريا ستدمر أدلة الكيميائي

قالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن الصواريخ التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها على سوريا، “ستدمر جميع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية” هناك.

وقبل قليل، قال ترامب عبر “تويتر”: “روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة. صواريخ جميلة وجديدة وذكية. لا يجب أن تكوني شريكا لحيوان (بشار الأسد) قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك”.

وفي رد سريع من موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين وليس صوب حكومة شرعية” (كما تدعي).

وحذرت زاخاروفا من أن “الصواريخ الذكية قد تكون محاولة لتدمير أدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم على الأرض في سوريا”.

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تأكيده سابقا أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري السبت الماضي على مدينة دوما في ريف دمشق “سيقابل بالقوة”.

كما شدد خلال اجتماعه مساء الاثنين مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أنه “سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور”، وفق إعلام أمريكي.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصادر طبية.